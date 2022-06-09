Yunanistan korku içinde izliyor! Tek gündem: Efes-2022 Tatbikatı

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TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

ERDOĞAN UYARDI: ŞAKA YAPMIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada adaları uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan'a tepki göstererek "Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder" ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER ALDI

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37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen dev tatbikat bugün Yunan medyasında geniş yer aldı.



ERDOĞAN VE BAHÇELİ YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUYACAK

Tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin izlemesi gazete başlıklarında özellikle öne çıktı.



Eleftheros Typos gazetesi bugünkü manşetinde "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor. Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izleyecek" ifadelerini kullandı.

Ta Nea Gazetesi ise Erdoğan ve Bahçeli'nin tatbikatı bizzat izleyeceğine dikkat çekerek liderlerin Yunanistan'a bir kez daha meydan okuyacağını yazdı.



Proto Thema internet sitesi de Erdoğan ve Bahçeli detayına dikkat çekerken daha provokatif sözler kullanarak manşetini "Gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma" şeklinde verdi.

MİÇOTAKİS'E ELEŞTİRİ: KİMSEYE FAYDASI YOK

Kathimerini gazetesi de EFES 2022 tatbikatına geniş yer verirken ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın da açıklamasını ana sayfasından sundu. Çipras, Başbakan Miçotakis'in Ege Denizi'ndeki adalara gerçekleştirdiği geziyi eleştirerek gerilimin artmasının ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye bir faydası olmadığını söyledi.

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GERİLİM ADIM ADIM TIRMANIYOR

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ABD kongresinde yaptığı skandal açıklama sonrası Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim adım adım tırmanıyor.

Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırırken Türkiye duruma çok sert tepki gösterdi ve Yunanistan'ın bu ihlali durdurmaması halinde adaların statüsünün tartışmaya açılacağını belirtti.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ABD Kongre üyelerine hitaben 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: MEKTUBUMUZA CEVAP VERMEZLERSE ADALARIN GEMENLİĞİ TARTIŞMAYA AÇILIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Yunanistan'ın kurallara uyması gerektiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler’e (BM) 2 mektup yazdık; ’Bu adalar Yunanistan’a bu şartlar ile verildi. Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor, silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Son olarak bir kere daha söylüyorum. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış bu adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçerli değil. Bu ihlalleri sonlandırmazsa adaların egemenliği tartışılır, bu kadar söylüyoruz."dedi.