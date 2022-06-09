Son dakika... Efes-2022 Tatbikatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: 'Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum'

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ülkemizin ev sahipliğinde 37 ülkeden 10 bin askeri personelin katılımıyla 20 Mayıs'tan beri icra edilen tatbikata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye terör örgütleri ve düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını başarıyla sürdürüyor. İnsani yardımlar konusunda milli gelirimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Bu tablo içinde TSK özel bir yere sahiptir.

PKK, YPG'den DEAŞ'a kadar dünyanın en tehlikeli terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve tek harekatı biz gerçekleştirdik. PKK ile de sadece biz mücadele ettik.

2016'daki Fırat Kalkanı, 2018'deki Zeytin Dalı, 2020'deki Bahar Kalkanı ve halen devam eden Pençe harekatlarımızla sınırlarımızı 30 km derinliğinde güvenlik hatta ile koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor. Komşularımızın da huzuruna katkıda bulunuyor

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Hiçbir gerçek müttefikimizin ülkemizin meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını umut ediyoruz. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bu konudaki meşru endişelerimizi anlamalarını ve saygı göstermelerini beklemek en tabii hakkımızdır

Bazı Yunan siyasetçiler gerçeklikten uzak söylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Bu tür konuların hassas olduğunun ve ağır sonuçlar doğurabileceğinin sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Sayın Miçotakis adalara herhalde turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil.

NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap bile vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak sabrımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kendi hakkını ve hukukunu da kimseye çiğnetmez. Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı pişmanlıklarla sonuçlanacak hayallerden uzak durması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası hakların kendine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır.

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Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi BM uygulamalarına uygun şekilde sürdüreceğiz.