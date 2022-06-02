Atina'dan skandal harita adımı... Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kos'a gidiyor!

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Ankara-Atina hattında tansiyon yükselirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarını ziyaret ediyor.

Türkiye’ye karşı yeni bir Propaganda Kampanyası başlatan Atina'ya destek ülke medyasından geldi.

CNN Greece 'Miçotakis Kos'ta: Erdoğan'a mesaj ve Ankara'nın diplomatik baş ağrısı' başlıklı bir analiz haber yayınladı.

Haberde 'Atina'ya göre Ankara'nın mesnetsiz iddialarına karşı devreye alınan diplomatik karşı tedbirler, Yunan mevzilerinin temellerini güçlendiriyor gibi görünüyor' denildi.

Miçotakis'in Kos, Pserimos ve ardından Astypalea'ya yapacağı ziyaretin esas olarak turizm odaklı olmasının planlandığını belirten Proto Thema gazetesi Ankara - Atina hattındaki gerilim sonrası bu ziyaretin karakterinin değiştiğinin altını çizdi.

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Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan’ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi. Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan’ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

'TÜRKİYE ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERİ KESTİ'

Yunan Kathimerini gazetesi 'Türkiye, anlaşmazlık büyüdükçe Yunanistan ile üst düzey görüşmeleri kesti' değerlendirmesinde bulundu.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık komşu Yunanistan ile üst düzey görüşmeler yapmayacağını söyledi.'

Gazete ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını da manşetten verdi. Haberde bakanlığın 'Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki hakkı sorgulanamaz' ifadesine yer verildi.

CNN GREECE: AMERİKAN FRENİ

CNN Greece bu açıklamayı 'Türk iddiasına yönelik Amerikan freni' şeklinde yorumladı.

Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamalası sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

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Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullandı.

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DIŞİŞLERİ’NDEN ALMANYA’YA TEPKİ

Miçotakis, salı günü gerçekleşen AB Zirvesi sırasında 'Mavi Vatan' haritasını göstererek Türkiye’yi Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’a şikâyet etmişti.

Almanya hükümet sözcüsü Cristiane Hoffman’ın Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin 'Başbakan Scholz, mevcut durumda tüm NATO müttefiklerinin aralarındaki provokasyonlardan kaçınmaları gerektiğini düşünüyor' sözlerine Ankara’dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklamada, hükümet sözcüsünün ifadeleri kınanarak 'Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz' denildi.