Zelenki 'acı verici' diye duyurdu... Rusya tek şartını açıkladı!

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Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

Dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam eden Donbas ve Ukrayna'nın kaderi ise Severodonetsk'te tayin ediliyor.

Ukrayna lideri Zelenski'nin 'savaşın merkez üssü' olarak tanımladığı kentte peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

RUSYA SAAT VERDİ: TESLİM OLUN

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi başkanı Mikhail Mizintsev, Interfax haber ajansına Ukrayna birliklerinin TSİ 08.00 itibari ile teslim olmaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın bu çağrısına Ukrayna tarafından yanıt gelmezken Zelenski'den itiraf gibi sözler geldi.

Severodonetsk'te yaklaşık 12 bin sivilin kaldığı sanılıyor. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Luhansk bölgesinde yer alan kentte çatışmalar başlamadan önce 100 bin kişi yaşıyordu.

KORİDOR AÇILDI: TEK YOK RUSYA

Rus ordusu, bu sabah TSİ 08:00'de açılan koridordan 12 saat boyunca sivillerin geçişine izin verileceğini belirtti.

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Ancak Severodonetsk'i terk eden sivillerin sadece Rus işgali altındaki bölgelere gidebilecekleri açıklandı.

ZELENSKİ KAYIPLARI DUYURDU: ACI VERİCİ

Kentin yüzde 80'i Rus kontrolüne geçtikten kısa süre sonra Zelenski, Severodonetsk ve kuzeydoğudaki Harkiv kentindeki kayıpların 'acı verici' olduğunu söyledi.

Her gün 100 ila 200 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin yaralandığını belirten Zelenski, 'Ancak dayanmalıyız' dedi.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai ise kentteki durumun daha da zorlaştığını belirtti. Kimya fabrikasında mahsur kalan sivillerin akıbeti hakkında açıklamalarda bulunan vali, 'Psikolojileri bu durumu kaldıramayacak noktaya ulaştı' dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov geçen hafta yaptığı açıklamada savaşta her gün yaklaşık 100 askerlerini kaybettiklerini ve günde ortalama 500 askerin de yaralandığını söylemişti.

Rusya'nın Şubat ayı sonunda başlattığı işgal girişimi son haftalarda doğudaki Luhansk bölgesine yoğunlaştı.

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi. İki kentte yaklaşık 15 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor. Bu iki bölge Donbas olarak biliniyor.

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SÖZ VERİLEN SİLAHLAR GELMEDİ

Ukraynalı yetkililer Batı'nın ülkeye gönderme sözü verdiği silahların zamanında ulaşmadığını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Yuri Sak, "Söz verilen ağır silahlar ulaşmış olsaydı kenti daha etkili savunabilirdik" dedi.

Rusya'nın mühimmat avantajının "ezici" olduğunu ifade eden Sak, Rusların günde ortalama 50 bin atış yaptıklarını söyledi.

ABD ve İngiltere geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceklerini açıklamıştı.

Rus kuşatması altındaki kentlerdeki son durumu değerlendiren Ukrayna lideri, doğu Ukrayna şehrinin Rus kuvvetlerinin eline geçmesi durumunda Severodonetsk'in geri alınmasının büyük bir ekipman ve asker maliyeti olacağını söylemişti.