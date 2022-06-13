Medvedev'den Batı'ya flaş füze uyarısı: Mahşerin atlıları yola çıktı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda son sürat devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Mariupol'u ele geçiren Rus güçleri ülkenin doğusundaki diğer kentler için de saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyardı.

'MAHŞERİN ATLILARI YOLA ÇIKTI'

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 'Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulundu.

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'NÜKLEER BALTIK' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

Bir Rus askeri kısa süre önce faaliyete geçen Mariupol Limanı'nında, arka planda tahıl deposu olan bir iskeleyi koruyor. (Fotoğraf: AP)

ABD, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

RUS HEDEFLERİ MEZİLİ İÇİNDE

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor.

Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

ABD ise füzelerin Rus topraklarının vurulmaması şartı ile Ukrayna'ya gönderildiğinin altını çiziyor.

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ALMANYA DA YARDIM GÖNDERİYOR

Almanya hükümeti de Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndereceğini bildirmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoya yaptığı açıklamada gönderilecek olan IRIS-T'nin ülkedeki en iyi füze savunma sistemi olduğunu söyledi, Ukrayna'nın bu sistemle bir şehrin tamamını hava saldırılarına karşı savunabileceğini vurgulamıştı.