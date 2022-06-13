Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İsveç ve ABD askerlerinden dikkat çeken tatbikat!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde son sürat devam ederken Baltık bölgesindeki tatbikattan dikkat çeken görüntüler geldi.

İsveç ve ABD Askerleri 'düşman işgaline uğramış bir adanın kurtarıldığı' bir savaş oyunu gerçekleştirdi.

Baltops 22 tatbikatına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 NATO ülkesinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'dan yaklaşık 7 bin askeri personel ve 45 gemi katıldı.

ABD Deniz Piyadeleri, Baltık Denizi'ndeki NATO tatbikatının bir parçası olarak Gotland'a hava indirmeleri ve amfibi çıkarmalar gerçekleştirdi.

Bu savaş oyunu Rusya'ya gözdağı olarak nitelendiriliyor. Zira iki ülke de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO üyesi olmak istediklerini açıkça dile getirmişti.

RUSYA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

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NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.

RUS VEKİL TEHDİT ETMİŞTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' demişti.

PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.

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Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı. İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor.

İKİ ÜLKEYE TÜRKİYE VETOSU

Türkiye ise iki ülkenin NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Prag'da yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin 'Türkiye’nin bu konudaki tutumu gayet açık ve net. Türkiye’nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı ve teröre destek sonlandırılmalıdır' demişti.

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NATO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise bu açıklamanın ardından Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunun belirtti ve 'Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz' dedi.

Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığının da altını çizdi.