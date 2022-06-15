Ukrayna savaşı, Rusya topraklarına sıçradı... Bryansk'ta patlama! İşte ilk görüntüler

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşulurken Rusya'dan gelen haber kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Klintsy kasabasında dün sabah erken saatlerde patlama meydana geldiği açıklanmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi patlamanın nedeninin Ukrayna saldırısı olduğunu yazdı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Gazete bu gelişmeyi 'Ukrayna karşılık verdi: Kiev, sabahın erken saatlerinde Rus sınırının 40 mil içindeki askeri üssü patlattı' başlığı ile okurlarına sunarken bölgeden ilk görüntüler geldi.

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Telegram'da yayınlanan görüntülerde patlama anı da yer aldı. Çevredeki bir evin balkonundan çekilen görüntülerde patlama sonrası üssten dumanlar yükseldiği görüldü.

Yine sosyal medyada yer alan görüntülerde patlama bölgesinden çekildiği belirtilen bir alana yer verildi.

Söz konusu bölgede patlamanın etkisiyle bir kraker oluştuğu görüldü.

Görgü tanıkları ise bir askeri birliğin üzerinde dönen bir helikopter gördüklerini bildirdi.

Yerel bir Telegram kanalı olan Podslushano Klintsy gelişmeyi 'Bir askeri üssün bir kısmına ve bir apartman kompleksinin bir kısmına bir top mermisi isabet etti' şeklinde duyurdu.

BÖLGE VALİSİ AÇIKLADI: 4 YARALI VAR

Bryansk bölgesinin valisi Alexander Bogomaz, Telegram kanalında dört kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi.

Rus medya kuruluşu MK.RU'ya göre, patlamanın ardından bölgede elektrik ve su da kesildi.

Patlamanın bir Ukrayna saldırısı nedeniyle yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.