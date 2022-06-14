Putin'e yüz çevirdiler! Rus milyonerler ülkeyi terk ediyor...

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Ukrayna'ya başlattıkları savaş sonrası Avrupa ve ABD'nin yaptırım kıskancına aldığı Rusya'da bu yıl 15 binden fazla milyonerin ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

2019 YILININ TAM 3 KATI

Londra merkezli Henley & Partners firmasının göç verilerine dayanan rapora göre beklenen göç, Rusya'nın milyoner havuzunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve 2019'da Rusya'yı terk eden 5.500 milyonerin yaklaşık üç katına denk geliyor.

Resmi göçmenlik verileri ve milyonerlerin emlak alımları gibi çeşitli değişkenlere göre oluşturulan rapor son dönemlerde sıkça dillendirilen 'oligarkların Putin'in savaş ilanından rahatsız olduğu' iddialarını da güçlendiriyor.



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MİLYONERLER KAÇIYOR, RUSYA KAN KAYBEDİYOR



Henley & Partners için verileri derleyen New World Wealth'in araştırma başkanı Andrew Amoils, "Rusya kan kaybediyor" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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"Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde, her sene çok sayıda varlıklı kişi Rusya'dan göç etmeyi tercih etti. Bu ülkenin karşı karşıya olduğu mevcut sorunların erken uyarı işareti. Zaten tarihsel olarak baktığımızda da büyük çöküşlerde ülkeden önce zenginler ayrılır."



Ülkenin zengin kesiminin Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş kararından rahatsız olduğu öne sürülüyor.



YENİ ROTA BELLİ OLDU: BAE

Sadece Rusya değil diğer bir çok ülkeyi de içine alan bir genelleme yapılacak olursa zeginlerin bir numaralı göç tercihi yıllardır ABD ve İngiltere olarak biliniyor. Anacak yayınlanan rapora göre Ukrayna savaşı sonrası Rus oligarklar rotalarını diğer ülkelere çevirdi.

Henley & Partners, Rus milyonerler için bir numaralı varış noktasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olacağını tahmin ediyor. Şirketin raporunda "İngiltere servet merkezi tacını çoktan kaybetti, ABD dünya zenginleri için bir mıknatıs olma özelliğini giderek kaybediyor." ifadeleri yer aldı.

Rus oligarkların kendilerine uygulanacak yaptırımlar ve savaş karşıtı tepkiler nedeni ile Batılı ülkelerden çekinmesi BAE'yi Rus zenginler arasında bir ilgi odağı haline getirdi.



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BAE, AVUSTRALYA, SİNGAPUR VE İSRAİL...



Bu yıl sonunda yaklaşık 4 bin 'yüksek net değere sahip bireyin' (HNWI) Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşınması bekleniyor. Göç rotasında BAE'yi takip eden diğer ülkeler ise Avustralya, Singapur ve İsrail.

Rusya'daki zenginlerin bu ülkeler dışında yaşamak için Malta, Mauritius ve Monaco'yu da seçebilecekleri düşünülüyor.



Malta, yalnızca milyoner göçü açısından değil, genel servet artışı açısından da son on yılda Avrupa'nın en büyük başarı öykülerinden biri haline geldi. Dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan ülkenin oligarkların dikkatini çekmesi bekleniyor.



UKRAYNA'DA DA DURUM FARKLI DEĞİL

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Savaşın bir diğer cephesi Ukrayna'da da durum Rusya'dan çok farklı değil. Bu yıl içerisinde 2.800 milyonerin Ukrayna'yı terk etmesi bekleniyor. Bu rakam ülkenin milyoner nüfusunun %42'sini temsil ediyor.

