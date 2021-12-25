Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

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ABD'nin en çok okunan haber dergilerinden TIME'ın geçtiğimiz hafta Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı "Yılın Kişisi" seçmesi birçok tartışmanın da fitilini ateşledi. Musk bu payeyi hak etti mi etmedi mi orası ayrı bir tartışma konusu ancak yazının ilk cümlesi üzerine biraz konuşmayı hak ediyor.

TIME'daki yazı, "Dünyanın en zengin adamının sahip olduğu bir ev yok..." diye başlıyor.

Aslında bu çok yeni bir bilgi değil. Aksine Musk'la ilgili en iyi bilinen detaylardan beri. Zira Musk, her fırsatta "bir evi olmadığının" altını çizerek, dünyanın geri kalanının bunu bir an bile unutmaması için elinden geleni yapıyor.

Konu sadece ev de değil üstelik. Servetinin 240 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen Musk, geçen yıl, hayatını basitleştirmek istediğini ve bu nedenle "neredeyse tüm fiziksel varlıklarını satışa çıkardığını" duyurdu. Ardından da sık sık ne kadar mütevazı zevkleri olduğuna dair paylaşımlar ve açıklamalar yaptı.

Örneğin geçen yıl Haziran'da paylaştığı bir tweet'te "Şu anki ikametgâhım Boca Chica/Starbase'te bulunan ve SpaceX'ten kiraladığım yaklaşık 50b dolar değerinde bir ev. Bu harika bir şey gibi" diyordu.

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My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

BOCA CHICA'DAKİ KOMŞULARI MUSK'TAN ŞİKAYETÇİ

Boca Chica, ABD'nin Teksas eyaletinde Meksika sınırı yakınlarında bulunan küçük bir kasaba. SpaceX'in roket rampalarının bulunduğu tesisin hemen yanı başında bulunan bu kasabadaki hayatın, Musk'ın gelişiyle nasıl değiştiğini aşağıdaki haberimizde aktarmıştık.

Haberin kaynağı olan New York Times'a konuşan kasaba sakinleri, Musk'ın Boca Chica'ya yerleşmesinden pek memnun olmadıklarını belirtiyor, "Bize selam vermek ya da komşularıyla tanışmak gibi bir çabası yok" sözleriyle Musk'ın da kendilerine bayılmadığını ifade ediyordu.

Sözün kısası, Musk'ın Boca Chica'da bulunan küçük evdeki hayatı herkesin malumu. Ancak bir de bu kadar iyi bilinmeyen ve "mütevazı zevkleri olan alçakgönüllü milyarder" imajına pek de uymayan bir detay var. O da Musk'ın yaklaşık bir yıldır "Kenny" diye andığı çok zengin bir arkadaşının malikânesinde yaşıyor olması.

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FİYATIYLA REKOR KIRAN LÜKS MALİKÂNE

Ekonomi gazetesi Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde yıldızlı Elon Musk profillerinde adı anılmayan bu malikâneyi mercek altına alan bir haber yayımladı.

Gazetenin aktardığına göre, Teksas eyaletinin başkenti Austin'de çok geniş bir araziye inşa edilmiş olan bu malikâne o kadar lüks ki birkaç yıl önce satıldığında Austin'deki emlak fiyatlarını alt üst eden bir rekor kırıldı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Musk'ın da birçok emlak danışmanıyla görüştüğünü ve Austin çevresindeki çeşitli malikâneleri satın almak için görüşmelerde bulunduğunu hatta bazı evleri şahsen gezip gördüğünü söyledi.

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Wall Street Journal'a göre, Musk'ın yaşadığı malikânenin sahibi "Kenny" lakaplı kişi milyarder Ken Howery. 1,5 milyar dolarlık servetiyle, teknoloji dünyasının çok iyi tanıdığı bir risk sermayedarı olan Howery ile Musk çok eskiden beri tanışıyor. Musk'ın bu malikânede kaldığı o kadar iyi saklanan bir sır ki Howery'nin bazı arkadaşları bile böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi.

LEO DICAPRIO'YLA ORLANDO BLOOM'LA PARTİLEYEN MİLYARDER

Howery, PayPal'ın kurucularından biri. Musk da kariyerinin ilk dönemlerinde PayPal'da üst düzey yönetici olarak çalışmıştı. Howery, PayPal'dan sonra ünlü yatırımcı Peter Thiel'la birlikte Founders Fund'ı (Kurucular Fonu) kurdu. Bir risk sermayesi fonu olan Founders Fund, geçmişte Musk'ın birçok şirketine destek verdi.

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Musk, Howery ve Thiel bugün "PayPal Mafyası" olarak bilinen grubun içinde kabul ediliyor. Söz konusu grubun üyelerinin hepsi PayPal'daki üst düzey görevlerinin ardından kurdukları şirketlerle büyük başarılara imza atmış isimler.

Forbes'da yer alan kısa profiline göre, 46 yaşındaki Howery, San Francisco'da yaşıyor, bekar ve Stanford Üniversitesi mezunu. PayPal Mafyası'nın üyelerinden olan Howery, PayPal'ın 2002'deki satışının ardından, Peter Thiel ve Luke Nosek'le kurduğu birlikte Founders Fund'ı kurdu. Şu anda da şirketin dört ortağından biri. Founders Fund, Facebook'a ilk yatırım yapan şirketlerden biri ve bu başarı Howery'nin ileri görüşlülüğünün sonucu olarak görülüyor. Howery'nin yatırım yaptığı şirketler arasında doktor randevusu hizmeti veren Zocdoc ile insan kaynakları yazılımları üreten Zenefits de bulunuyor. Howery, 2017 yılında Forbes'un en başarılı teknoloji yatırımcıları listesine 80'inci sıradan girmişti.

Musk, 2017 yılında paylaştığı bir tweet'te, Howery'e merhaba demek için Leonardo DiCaprio ve Orlando Bloom'un da davetlileri arasında olduğu bir partiye uğramak zorunda kaldığını yazmıştı.

Wasn't wearing a suit, am def not part of a "posse" & didn't even know Leo/Orlando were going. Just went to say hi to my friend Ken Howery. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2017

Howery, Trump'ın başkanlığının son iki yılında ABD'nin İsveç Büyükelçisi olarak görev yaptı. Kendisini yakından tanıyanlar, büyükelçilik görevinin sona ermesinin ardından Howery'nin dünyayı gezmeye başladığını, bir hobi olarak hortumların ve diğer radikal hava olaylarının peşinde koştuğunu söyledi.

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Gazete, Howery'nin seyahatleri nedeniyle boş kalan malikâneye de geçen yıl Teksas'a taşındığını açıklayan Musk yerleştiğini yazdı. Musk, 2021 başında Tesla'nın merkezinin de Austin'e taşındığını duyurmuştu.

AUSTIN'İN EN AYRICALIKLI YERİNDE

Tapu kayıtlarına göre, Howery'nin malikânesi Austin'in en ayrıcalıklı mahallelerinden birinde yer alıyor. Bonnell Dağı'nın eteklerinde Colorado Irmağı'nın kıyısına kurulmuş "Waters Edge" konutlarının bir parçası olan malikânenin iç kullanım alanı yaklaşık 745 metrekare genişliğinde. Su kıyısında bir havuzu, jakuzisi, özel bir iskelesi olan malikânenin parçası olduğu Waters Edge yüksek duvarlarla ve güvenliklerle korunan bir yaşam alanı.

Howery'nin malikânesi 2018 yılında 12 milyon dolardan daha yüksek bir fiyata satıldı. Wall Street Journal'a konuşan emlakçılar Austin'deki emlak fiyatlarındaki patlamaya dikkat çekerek malikânenin şu anki fiyatının bu meblağın çok üzerinde olacağına dikkat çekti. Musk'ın malikânenin kullanımı nedeniyle Howery'e kira ödeyip ödemediği belli değil.

Haberde Musk'ın da Howery'nin haberin yazım aşamasında Wall Street Journal'ın yorum taleplerine yanıt vermediği vurgulandı. Ancak haberin yayınlanmasının ardından Howery, gazetenin muhabirine bir SMS göndererek, "Elon benim evimde yaşamıyor, Güney Teksas'ta yaşıyor. Austin seyahatleri sırasında ara sıra benim evimde misafir olarak kalıyor" açıklamasını yaptı. Aynı şekilde haber yayınlandıktan sonra Musk da haber sitesi Insider'a gönderdiği bir e-posta ile, "Ben orada yaşamıyorum ve başka herhangi bir yerde ev bakmıyorum" şeklinde kısa bir açıklamada bulundu.

Wall Street Journal ise "Musk'ın Austin'deki mâlikanede uzun süre kalması ve yakınlardaki gayrimenkuller için görüşmeler yürütüyor olması inşa etmekte olduğu imaja uymuyor. Birkaç yıl önce de Musk, Tesla'nın San Fransisco yakınlarındaki fabrikasında bulunan ofisinde masasının altına kılıfsız bir yastık yerleştirip ara sıra orada uyuyordu" satırlarıyla yine aynı gazetede 2018'de yayımlanan bir başka habere gönderme yaptı.

İKAMETGAHI GERÇEKTEN DE BOCA CHICA'DA

Musk geçtiğimiz yıl Twitter'daki takipçilerine "ev sahibi olmama" sözü vermiş ve ardından portföyündeki çok sayıda konutu elden çıkarmıştı.

Temmuz ayında yine Twitter'dan bir paylaşım yaparak, "Gerçekten de 50b dolarlık bir evde yaşıyorum" yazdı. Teksas eyaletine ait açık kaynaklarda, Musk'ın Teksas'ın Boca Chica sahili yakınlarındaki Cameron County vilayetinde seçmen kaydı olduğu görülebiliyor. Musk'ın ikamet adresi ise 1971'de inşa edilmiş tek katlı bir ev. Kayıtlara göre, evin sahibi Space Exploration Technologies şirketi yani SpaceX.

Austin teknoloji sektörünün köklü bir geçmişe sahip olduğu bir şehir. Ancak son aylarda Tesla, SpaceX ve Boring Company gibi Musk şirketlerinin Teksas'taki varlığını artırmasıyla, Austin'de de bir patlama yaşandı. Ağustos ayında Texas Monthly dergisinde yayımlanan bir haberde Tesla'nın, Tesla Energy Ventures isimli iştiraki aracılığıyla Teksas halkına elektrik satmak için başvuruda bulunduğu bildirildi. Eğer bu girişim hayata geçirilirse, evlerinde güneş paneli olan Teksaslılar, üretilen enerjiyi eyaletin regüle edilmemiş elektrik ağıyla paylaşabilecek.

Gazeteye konuşan konuya yakın kaynaklar, Musk'ın ve temsilcilerinin son aylarda Austin'deki birçok emlakçıyla görüştüğünü ve bölgede emlak avına çıktığını söyledi. Musk'ın finans danışmanlarının, brokerlere çeşitli talepler ilettiği, bu talepler arasında şu an piyasada bulunmayan geniş bir açık arazi de olduğu öne sürüldü.

EV GÖRME RANDEVULARINA GİTMEMİŞ

İki kişi, Musk'ın birçok evi şahsen dolaştığını, bunlar arasında özellikle tanınmış mücevher tasarımcısı Kendra Scott'ın özel tasarlanmış malikânesinin Musk'ın ilgisini çektiğini belirtti. Gazeteye yorum yapmayı reddeden Scott'ın da anlaşmaya hazır olduğu, ancak Musk'ın evi görmek için birçok kez randevu planlayıp hiçbirine gitmediği detayı da bir kaynağın ağzından haberde yer aldı.

Musk'ın en büyük kaygısının mahremiyet olduğunun da altı çizildi. Birçok kaynak, Musk'ın ev arayışının en üst seviye gizlilikle yürütüldüğünü, bu nedenle Musk aradığını bulsa bile satışın kamuoyuna duyurulmayacağını belirtti. Hatta Austin'in en pahalı evi bu yıl başlarında 39 milyon dolara merkezi California'da olan ve Musk'la bağlantıları bulunan bir şirkete satılınca, evi alanın Musk olduğuna dair dedikoduların da mahallede yayıldığı ifade edildi.

Ancak evin eski sahibi Jonny Jones, dedikoduların hızla yayılması üzerine evi satın alanın Musk olmadığını bildiren bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Satışta Jones'u temsil eden emlakçı Michele Turnquist, insanların bu konuda kendisini tebrik etmeye devam ettiğini belirterek, "Beş farklı kişiden, 'Elon'a ev satmışsın' diye duydum. Hepsine aynı şeyi söylüyorum: Sattığım evi Elon aldıysa bile benim haberim yok" diye konuştu.