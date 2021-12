Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

ABD'nin en çok okunan haber dergilerinden TIME'ın geçtiğimiz hafta Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı "Yılın Kişisi" seçmesi birçok tartışmanın da fitilini ateşledi. Musk bu payeyi hak etti mi etmedi mi orası ayrı bir tartışma konusu ancak yazının ilk cümlesi üzerine biraz konuşmayı hak ediyor.

TIME'daki yazı, "Dünyanın en zengin adamının sahip olduğu bir ev yok..." diye başlıyor.

Aslında bu çok yeni bir bilgi değil. Aksine Musk'la ilgili en iyi bilinen detaylardan beri. Zira Musk, her fırsatta "bir evi olmadığının" altını çizerek, dünyanın geri kalanının bunu bir an bile unutmaması için elinden geleni yapıyor.

Konu sadece ev de değil üstelik. Servetinin 240 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen Musk, geçen yıl, hayatını basitleştirmek istediğini ve bu nedenle "neredeyse tüm fiziksel varlıklarını satışa çıkardığını" duyurdu. Ardından da sık sık ne kadar mütevazı zevkleri olduğuna dair paylaşımlar ve açıklamalar yaptı.

Örneğin geçen yıl Haziran'da paylaştığı bir tweet'te "Şu anki ikametgâhım Boca Chica/Starbase'te bulunan ve SpaceX'ten kiraladığım yaklaşık 50b dolar değerinde bir ev. Bu harika bir şey gibi" diyordu.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.