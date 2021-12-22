Elon Musk hisse satışını tamamladı

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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satma planını gerçekleştirdi. Musk dün yaptığı açıklama ile 583 bin 611 Tesla hisse senedini daha sattığını ve toplamda 13.5 milyon adet hissenin satışa konu olduğunu duyurdu.

Böylece satılan hisselerinin toplam değeri 14.1 milyar dolara ulaştı.

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YETERİNCE SATIŞ YAPTI

Babyylon Bee internet sitesine konuşan Musk "Yüzde 10 hisse satışına ulaşmak için yeterince satış yaptım" dedi.

11 MİLYAR DOLAR VERGİ ÖDEYECEK

8.06 milyon hisseyi opsiyon kullanımı ile ilişkili vergileri ödemek için satan Elon Musk, geçtiğimiz Pazar günü Twitter'dan açıklama yaptı ve 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini açıklamıştı.