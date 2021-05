Gates'in gizemli evi: 1990'lardan beri içinin fotoğrafı çekilemedi, görmek isteyenler 35.000 dolar ödedi

CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2352244

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararı aldıklarını açıklamalarının üzerinden bir hafta geçti ancak konu halen gündemden düşmüş değil. Boşanmanın çiftin hayır işlerine, finans dünyasına, teknolojiye ve küresel sağlık projelerine nasıl etki edeceğine dair, çok çeşitli yorumlar geliyor.

Ancak Gates çiftinin Seattle'daki komşularının merak ettiği bir başka konu var? Çiftin Washington Gölü kıyısındaki malikanesinin akıbeti ne olacak? Değerinin 131 milyon dolardan fazla olduğu söylenen bu evin içinin fotoğrafını bugüne kadar gören olmadı. Ancak yerel basında boşanmanın ardından malikanenin el değiştirebileceği ve bu sayede Gates'ler ve yakın çevrelerindeki kişiler dışında insanların da evin içini görebileceği yorumları yapılıyor.

AKLINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ LÜKSE SAHİP

Washington eyaletinin Medina şehrinde bulunan malikane 90'lı yıllardan beri Amerikalıların merak konusu. Yaklaşık 6132 metrekarelik bir alanı kaplayan malikanenin içinde yok yok.

90'lı yıllarda ABD basınında New York Times, U.S. News and World Report gibi kaynaklarda yayımlanan haberlere göre, malikanenin bütün araziyi kapsayan bir özel server sistemi, su altı müzik sistemine sahip 18 metrelik bir yüzme havuzu, 230 metrekarelik bölgedeki bir dağın zirvesinden çıkarılan taşlarla döşenmiş bir spor salonu, 93 metrekarelik bir yemek odası, kubbeli mimarisiyle özel bir kütüphanesi, özel bir spa'sı, 18 metrelik bir havuzlu spor salonu, bir trampolin odası ve alabalık, somon gibi balıkların yüzdüğü özel bir deresi bulunuyor.

Söz konusu haberlerde evin çatısının paslanmaz çelikten yapıldığı üzerinin özel çimlerle kaplı olduğu da belirtiliyor. 7 yatak odalı malikanede toplam 24 banyo bulunuyor. Bütün odalardaki aydınlatma, ses ve sıcaklık kontrolleri dokunmatik yüzeylerle kontrol ediliyor. Odalardaki elektrik prizleri ve diğer girişler gözün göremeyeceği yerlerde saklanıyor.

1995'te evin özelliklerini New York Times için kaleme alan Timothy Egan, "Batman görse yüzü kızarırdı" yorumunu yapıyor. Bununla birlikte Egan, evde gereksiz gösterişten uzak durulduğunu belirterek, malikaneyi "Kuzeybatı Pasifik mimarisinin mutlak ifadesi" olarak değerlendiren bir uzmanın görüşüne yer veriyor.

ADINI KUBİLAY HAN ŞİİRİNDEN ALIYOR

İlk inşa edildiği yıllarda "Gates" isimli biyografinin yazarları Stephen Manes ve Paul Andrews'un "bir sanal Xanadu" benzetmesi üzerine, malikanenin adı "Xanadu 2.0" olarak kaldı.

Bu isim iki göndermeyi bir arada barındırıyor. Xanadu kelimesi "Citizen Kane" filminde Orson Welles'in canlandırdığı zengin iş adamı Charles Foster Kane'in evinin ismi. Çok güzel, egzotik, lüks yerler için kullanılan Xanadu benzetmesinin kaynağı ise Kubilay Han imparatorluğunun yazlık başkenti olan Şangdu şehri. Şair Samuel Taylor Coleridge'in "Kubla Khan" (Kubilay Han) şiirinde kullandığı Xanadu kelimesi dile buradan yerleşmiş.

2.0 ise Gates'in teknolojik inovasyonlarına yapılmış bir gönderme. Bir ürünün, fikrin, hizmetin orijinalinden sonraki daha gelişmiş ikinci versiyonu 2.0 kısaltmasıyla ifade ediliyor.

TechCrunch'a göre, göl kıyısındaki evin içi yıllar boyunca o kadar gizli tutuldu ki, insanlar burayı görmek için büyük paralar ödemeye razı olacak hale geldi. Bir hayır kuruluşuna para toplamak üzere birkaç yıl üst üste Xanadu 2.0 ziyareti açık artırmaları yapıldı. Bu açık artırmalarda önerilen en yüksek bedel, 2008'de 8.600 dolar, 2009'da ise 35.000 dolar oldu. (Bu meblağları Microsoft CIO'su Tony Scott bir sunumda açıklamıştı.)

"JURASSIC PARK'A GİRMEK GİBİYDİ"

Kamuya açık tapu kayıtlarına göre, Gates'ler malikanenin inşa edildiği arazinin etrafındaki parsellerin de sahibi. Bu nedenle değil içine girmek, evin yakınından geçmek bile pek olası değil.

Ancak 2007 yılında 266 kişilik bir grup Microsoft stajyeri, bu kapıdan içeri girme şansını elde etti. Stajyerlerden "Robert" izlenimlerini Microsoft'un sitesindeki blog'da kaleme aldı.

"Bill Gates'le Takılmak" başlıklı yazıda 28 Haziran tarihindeki ziyareti "Hayatımın en havalı tecrübelerinden biriydi" diye tanımlayan Robert, eve girerken yaşadıklarını şu satırlarla anlatıyor:

"Üzerimizde olmaması gereken fotoğraf makinesi, cep telefonu, kalem vb. eşyalar için havaalanındaki gibi teker teker arandıktan sonra küçük servis araçlarına binip eve doğru tura çıktık. Bill'in araç yolundan ilerlemek Jurassic Park'a girmek gibi. Yol uzun, rüzgarlı, dik bir yokuş halinde aşağı iniyor ve bitkilerle kaplı. Yolda 15-20 araçlık bir garajın önünden geçtik. Burası Bill'in garajı mı emin değilim çünkü içinde hiç havalı araçlar yoktu. Araç yolunun sonunda Bill'in evinin girişi bizi bekliyordu."

500 YILLIK AHŞAPLA İNŞA EDİLMİŞ

Robert'ın yazısında 5 kat merdiven indikten sonra ana resepsiyon alanına gelindiği, bütün binanın "turuncumsu" bir ahşapla inşa edildiği, içeride özel bir sinema salonu ve yastıklar ve kanepelerle dolu bir oda olduğu gibi detaylar yer alıyor.

Genç stajyer ayrıca evin özel plajının kumunun Hawaii'den getirtildiği, evin altından akan derenin yapay olduğu, açık/kapalı havuzda suyun altında havuzu ikiye bölen bir parmaklık olduğu ve taraflar arasında geçiş yapılabildiği gibi ayrıntılara da yazısında yer veriyor.

New York Times'a göre söz konusu turuncumsu ahşap Douglas köknarından elde edilmiş. Kumun Hawaii'den gelip gelmediği ise kesin değil. U.S. News and World Report'a göre ise Douglas köknarından elde edilen keresteler 500 yıllık, antik bir kereste değirmeninden kurtarılmış ve büyük bir incelikle zımparalanıp saten parlaklığında cilalanmış.

Yine New York Times'a göre malikaneyle ilgili diğer bilinen detaylar 51 metrelik bir tepeye katlar halinde yerleştirilmiş olması ve iki ünlü mimar, James Cutler ve Peter Bohlin tarafından tasarlanmış olması. Bohlin'in mimarlık şirketi daha sonra New York Beşinci Cadde'de bulunan Apple mağazasındaki ünlü Apple Küpü'nü de tasarlamıştı.

"BEKAR ERKEĞİN RÜYASI, GELİNİN KÂBUSU"

Malikaneyle ilgili bir diğer ilginç noktada da bir zamanlar Melinda Gates'e "küçük bir kişisel kriz" yaşatmış olması.

Melinda Gates'in 2008 yılında Fortune dergisinde yayımlanan profilinde anlatıldığına göre, Bill Gates'in hayallerini süsleyen bu malikanenin inşaatı, çift 1994'te evlenmeden önce başladı. Ancak Melinda Gates'in evi gördüğünde gösterdiği tepki üzerine inşaata bir süre ara verildi. Fortune'a göre malikane, "bir bekar erkeğin rüyası ve bir gelinin kâbusu" olabilecek özellikler taşıyordu: "Ortalıkta yeni evli bir kadının kendisini bir bilgisayar oyununun içinde yaşıyor gibi hissetmesine neden olacak kadar çok yazılım ve teknoloji ürünü bulunuyordu."

Projeyi tamamen çöpe atıp atmayacaklarına dair 6 ay boyunca tartışan Bill ve Melinda en sonunda şuna karar verdi: İnşaat devam edecekti ama planda Melinda'nın istediği şekilde değişiklikler yapılacaktı. Böylece burası tek başına yaşayan bir teknoloji sihirbazının evinden çıkıp bir aile ortamı haline gelecekti.

Bu amaçla Melinda Gates iç mimar Thierry Despont ile anlaştı. Despont daha önce New York'ta bulunan Plaza Hotel'de ve Paris'te bulunan Ritz'de gerçekleştirdiği projelerle tanınıyordu.

KİTABIN YANINDA EVİN CD'SİNİ DAĞITTILAR

Yine de Bill Gates'in 1995'te yayımlanan kitabı 'The Road Ahead'e bakılırsa, Xanadu 2.0'da önemli teknolojik imkanlar olmalı. Zira bu kitapta Gates bir akıllı ev tahayyülünden bahsediyor. Gates'e göre, bir akıllı evin çeşitli noktalarında sensorlar bulunmalı. Eve gelecek misafirler de kendilerine verilecek rozetler sayesinde bu sensorlarla iletişim kurabilmeli. Örneğin odalar arasında dolaştıklarında ışıklar kendiliğinden yanıp sönebilmeli, müzik kendiliğinden çalmaya başlamalı ve oda sıcaklığı o kişinin tercihine göre otomatik ayarlanmalı.

Bununla birlikte Gates'in bu kitapta sıraladığı akıllı ev vizyonunu Xanadu 2.0'da hayata geçirip geçiremediği net değil. Ne var ki kitap Xanadu 2.0'ın sanal turunu içeren bir CD ile birlikte satıldı. Kitabın satışında bu CD'nin ve eve duyulan merakın büyük rol oynadığı da tahmin ediliyor.

Bill Gates'in vizyonun bir diğer unsuru da evin duvarlarının video ekranlarına dönüştürülmesi. Gates bu sayede duvarlarda dijital sanat eserlerini sergilenebileceğini belirtiyor. Nitekim evin inşaatı sırasında Gates'in Interactive Home Systems aracılığıyla ünlü müzelerdeki birçok sanat eserinin dijital haklarını satın almış olması, en azından bu hayali hayata geçirebildiğini düşündürüyor.

Diğer yandan Gates'in bu eserlerin dijital haklarını satın alması bir girişimcilik deneyinin de parçasıydı. Gates gelecekte insanların evlerini dijitalleşmiş sanat eserleriyle süsleyeceğine inanıyordu. Bu inanç henüz hayata geçmiş değil ama son aylarda yaşanan NFT çılgınlığı düşünüldüğünde, Gates'in bu trendi ilk başlatan kişilerden olduğu bile söylenebilir.

BÜYÜK İHTİMALLE BILL GATES'TE KALACAK

Diğer yandan çifti yakından tanıyanlar, malikanenin büyük ihtimalle Bill Gates'te kalacağını düşünüyor. Zira Melinda Gates Xanadu 2.0'ı büyük oranda değiştirmiş olmakla birlikte yine de burada yaşamaktan pek memnun değildi. 2019'da New York Times'a verdiği bir röportajda, "O ev sonsuza kadar bizim olmayacak. Aslına bakarsanız Bill ile 140 metrekarelik bir evde yaşayacağımız günü gerçekten iple çekiyorum" demişti.

