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Yemek randevusuna gitti, mahsur kaldı... Çinli kadın sosyal medyada viral oldu!

#Çin#Koronavirüs Karantinası#Randevu
Yemek randevusuna gitti, mahsur kaldı... Çinli kadın sosyal medyada viral oldu

Kovid-19 'un ilk ortaya çıktığı yer olan Çin salgının başından beri uyguladığı 0 vaka politikasıyla ve sıkı karantina kurallarıyla hâlâ gündemde. Ülkede yaşanan bu sıkı tedbirler ise zaman zaman ilginç hatta ürkütücü olaylar yaşanmasına sebep olabiliyor. Soyadı Wang olarak açıklanan kadının başına gelenler ise bunun son örneği oldu ve sosyal medyada büyük ses getirdi...

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Kovid-19'un ilk defa Wuhan'da görülmesi nedeniyle 'virüsün sıfır noktası' olarak anılan Çin 'Sıfır Kovid Politikası'ndan vaz geçmemekte kararlı.

Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.

Ülkede uygulanan sıkı kapanma politikaları ise vatandaşların istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmasına ve büyük sorunlar yaşamasına neden oluyor. Bunun son örneklerinden biri ise sosyal medyaya yansıyınca bir anda viral oldu ve sayısız kişi tarafından paylaşıldı.

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Soyadı Wang olarak açıklanan kadın randevulaştığı ve evine yemeğe gittiği bir adamın evinde mahsur kalışıyla ilgili günlük şeklinde çektiği videoları sosyal medyadan paylaşmaya başlayınca adeta bir gecede şöhret oldu.

Yemek randevusuna gitti, mahsur kaldı... Çinli kadın sosyal medyada viral oldu

Geçen hafta sonu Henan eyaletinin başkenti Çengçou şehrinde akşam yemeği için randevulaştığı flörtünün evine giden talihsiz kadın bölgede ortaya çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle şehirde karantina ilan edilmesiyle birlikte yemek yediği o evde mahsur kaldı.

Çin medyasına yaptığı açıklamaya göre, Çengçou şehrine bir haftalık bir gezi planlayan Wang, o süre boyunca şehirde yaşayan ve daha önceden yazıştığı muhtemel sevgili adayları olan talipleriyle tanışmayı planlamıştı.

Yemek randevusuna gitti, mahsur kaldı... Çinli kadın sosyal medyada viral oldu

Bu tuhaf deneyimini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmaya başlayan kadın "Yaşım ilerliyor. Ailem bana uygun gördükleri 10 taliple tanışmamı istedi. Beşinci adayla randevumda adam iyi yemek pişirdiğini söyleyerek beni evine yemeğe davet etti." açıklamasını yaptı.

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Mahsur kaldığı evdeki karantina hayatından kesitler paylaştığı videoları sosyal medya hesabından yayınlayan kadın ülke çapında şöhrete kavuştu. Videolarda adamın kadına yemek pişirdiği, ev işleri yaptığı ve Wang uyurken laptop'unda çalıştığı görülüyor.

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Wang videolardan birinde "Bir vitrin mankeni kadar sessiz ama diğer özelliklerinden oldukça memnunum. Yemekleri de dediği kadar iyi değil; orta karar. ancak buna rağmen benim için yemek yapmaya ve çabalamaya devam ediyor ve bence bu çok güzel." ifadelerini kullandı.

Yemek randevusuna gitti, mahsur kaldı... Çinli kadın sosyal medyada viral oldu

Öte yandan Wang durumundan çok şikayetçi gözükmese de bu uzun karantina süreci ikilinin arasında romantik duygular başlatmamış gibi görünüyor.

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Wang’ın yaşadıkları pek çok Çinlinin başına gelmiş olsa da kadın deneyimlerini videolar halinde günlük gibi paylaşınca bir anda sosyal medyada viral haline geldi. Kanının videoları her seferinde en az 5 milyon kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Ancak Wang'a şöhret getiren videolar flörtü için bir utanç kaynağı haline geldi. Sürekli telefonlar almaya başlayan adamın zor duruma düştüğünü fark eden kadın videoların bir kısmını kaldırdı.

Wang, son paylaşımında "Bana gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu karantina kısa sürede biter ve tüm bekar kadın arkadaşlarım kendilerine münasip kısmetler bulur." dileğini dile getirdi.

Yemek randevusuna gitti, mahsur kaldı... Çinli kadın sosyal medyada viral oldu

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