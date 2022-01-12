Çin'in tecrit kamplarına ait görüntüler ortaya çıktı

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İki yıldırı koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde olan dünya son dönemde Omicron ile mücadele ediyor.

Virüsün önceki versiyonlarından daha bulaşıcı olduğu belirlenen Omicron dünya genelinde hızla artan vakaların ana nedeni olarak gösteriliyor.

Kovid-19'un ilk defa Wuhan'da görülmesi nedeniyle 'virüsün sıfır noktası' olarak anılan Çin ise 'Sıfır Kovid Politikası'ndan vaz geçmemekte kararlı.

Daha bulaşıcı Omicron'un baskın tür olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine rağmen Çin katı izolasyon politikalarından taviz vermiyor.

Bu politikaların bir parçası olarak kurulan pandemi kamplarına ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

Çin'in virüse yakalanan ya da yakalandığından şüphe edilen kişileri zorla bu kamplarda tecrit altına aldığı belirtiliyor.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların Xi'an kamplarına gönderilenler arasında olduğuna inanılıyor.

Görgü tanıkları bir gecede 10 otobüsün kampa bine yakın insan getirdiğini belirtirken, kamplarda sunulan koşullara da sosyal medyada tepki yağıyor.

DAHA ÖNCE'DE 13 MİLYON NÜFUSLU KENTİ KARANTİNAYA ALMIŞLARDI

Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

KARANTİNA ALTINDAKİ KİŞİ SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI

Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.