Son dakika... CDC Omicron raporunu yayınladı

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2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Daha bulaşıcı olduğu belirlenen ve bu yüzden dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı sebebi olarak gösterilen Omicron ile ilgili merakla beklenen rapor yayınlandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Omicron varyantının diğer Kovid-19 suşlarından önemli ölçüde daha az şiddetli olduğunu doğruladı.

CDC tarafından açıklanan verilere göre, Omicron varyantının ölüme neden olma olasılığı Delta varyantından yüzde 91 daha az

Aynı rapora göre, Omicron'un hastaneye yatışa neden olma olasılığı yarı yarıya, yoğun bakım ünitesine girme olasılığı ise yüzde 75 daha az.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky son dönemde yaşanan ölüm oranlarındaki artışın ise Delta kaynaklı olduğunun altını çizdi.

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HER 100 ENFEKSİYONDAN 98'İ OMICRON

Öte yandan ABD'deki aktif koronavirüs vakalarının yüzde 98'inin Omicron kaynaklı olduğu belirtiliyor. Başka bir deyişle Omicron baskın varyant olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

İlk bulgular da Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönündeydi.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu.

Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.