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Sosyal medyada korkutan 'Çin'de yeni virüs' iddiası! İşin aslı bambaşka çıktı...

#Çin#Yeni Salgın#Koronavirüs
Sosyal medyada korkutan Çinde yeni virüs iddiası İşin aslı bambaşka çıktı...

Sosyal medyada hızla yayılan 'Çin'de yeni virüs' iddiasının arkasında ülkenin uyguladığı sıkı 'sıfır-kovid' politikası çıktı. Çin, iki Omicron vakasının görüldüğü 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehrini karantinaya aldığını duyurdu. Ülke daha önce de 13 milyon nüfuslu Xian kentini karantinaya almıştı.

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Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir iddia paniğe neden oldu. ABD'li muhabir Ben Harnwell'a dayandırılan haberlerde, Çin'de yeni bir virüs bulunduğu, hastalığa yakalananların kulak göz ve burunlarından kan geldiği ve kentin tamamen karantinaya alındığı iddiaları yer alıyordu.



HABER ÇARPTIRILDI

Ben Harnwell'ın duyurduğu haber aslında, Çin'in Xian kentindeki görülen hemorajik ateş vakalarının erken evre Kovid-19 semptomlarına benzerlik gösterdiği bilgisiydi. Ancak haber sosyal medyada  çarpıtılınca büyük bir korku dalgasına neden oldu.

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KARANTİNANIN SEBEBİ YENİ VİRÜS DEĞİL SIFIR-KOVİD POLİTİKASI

Korona virüs salgınının başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek sıkı önlemler uygulamaya devam ediyor. Sıfır-Kovid politikası uygulanan ülke küçük vaka grupları için bile büyük karantinalar uyguluyor. En son gelen karantina haberi de  Anyang kentinde 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından geldi.

Sosyal medyada korkutan Çinde yeni virüs iddiası İşin aslı bambaşka çıktı...

5.5 MİLYON NÜFUSLU ŞEHİRDE KARANTİNA

Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti.

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TEMEL İHTİYAÇLAR DIŞINDA TÜM MEKANLAR KAPATILACAK

Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı. Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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DAHA ÖNCE'DE 13 MİLYON NÜFUSLU KENTİ KARANTİNAYA ALMIŞLARDI

Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

KARANTİNA ALTINDAKİ KİŞİ SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI

Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.

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#Çin#Yeni Salgın#Koronavirüs

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