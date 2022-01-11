Sosyal medyada korkutan 'Çin'de yeni virüs' iddiası! İşin aslı bambaşka çıktı...

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Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir iddia paniğe neden oldu. ABD'li muhabir Ben Harnwell'a dayandırılan haberlerde, Çin'de yeni bir virüs bulunduğu, hastalığa yakalananların kulak göz ve burunlarından kan geldiği ve kentin tamamen karantinaya alındığı iddiaları yer alıyordu.





BREAKING NOW - Ben Harnwell reports on alleged ongoing hemorrhagic fever type symptoms being observed in Xi'an, China.



China’s state newspaper, 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘛𝘪𝘮𝘦𝘴, previously confirmed "hemorrhagic fever cases in Xi'an, sharing similarity to early stage COVID-19 symptoms." pic.twitter.com/gGaPs52AGN — ☀️𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻 𝗕𝗲𝗰𝗸𝗵𝗮𝗺 (@BrandonBeckham) January 3, 2022

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Gözden Kaçmasın Çin’den bu defa Olimpik karantina Haberi görüntüle

Ben Harnwell'ın duyurduğu haber aslında, Çin'in Xian kentindeki görülen hemorajik ateş vakalarının erken evre Kovid-19 semptomlarına benzerlik gösterdiği bilgisiydi. Ancak haber sosyal medyada çarpıtılınca büyük bir korku dalgasına neden oldu.

KARANTİNANIN SEBEBİ YENİ VİRÜS DEĞİL SIFIR-KOVİD POLİTİKASI



Korona virüs salgınının başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek sıkı önlemler uygulamaya devam ediyor. Sıfır-Kovid politikası uygulanan ülke küçük vaka grupları için bile büyük karantinalar uyguluyor. En son gelen karantina haberi de Anyang kentinde 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından geldi.



Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti.

TEMEL İHTİYAÇLAR DIŞINDA TÜM MEKANLAR KAPATILACAK



Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı. Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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DAHA ÖNCE'DE 13 MİLYON NÜFUSLU KENTİ KARANTİNAYA ALMIŞLARDI



Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

KARANTİNA ALTINDAKİ KİŞİ SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI

Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.