Yarasalarda yeni bir virüs bulundu: Önce felç ediyor sonra öldürüyor

Dünya şu anda Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, bilim adamları bir sonraki salgının potansiyel kaynağını bulmak için zamana karşı yarışıyorlar.

Koronavirüs pandemisinin sebebi olduğu iddiası ile gündemden düşmeye yarasalar ile ilgili hayli korkutucu bir gelişme yaşandı.

Avustralya'daki yarasaları mercek altına alan bilim insanları yeni bir virüs keşfetti.

Yapılan açıklamada virüsün salya yolu ile insanlara bulaşabilme kapasitesinde olduğu bilgisinin altı çizildi.

Aynı araştırmaya göre, söz konusu virüs insanlara bulaşması durumunda kişiyi önce felç ediyor sonra ise ölümüne neden oluyor.

Ekip bu virüsün yarasaların sadece yüzde 1'inde bulunmasına rağmen yarasalar ile yakın temastan kaçınılması uyarısında bulundu.

Uzmanlar yarasa tarafından ısırılan veya yarasa tükürüğü ile temas eden herkesin, etkilenen bölgeyi birkaç dakika boyunca temizlemesi ve bir antiseptik uygulaması gerektiğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonların hayvanlardan insanlara sıçradığı zoonotik hastalık tehdidine karşı defalarca uyarıda bulunmuştu.

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