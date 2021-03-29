DSÖ yeni raporu yayınladı! Hastalık hayvanlardan bulaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü üyelerinin geçtiğimiz aylarda Çin'e giderek incelemelerde bulunmasının ardından detaylı bir rapor yayınlandı. Çin'de yaklaşık üç hafta boyunca koronavirüsün yayıldığı iddia edilen semt pazarını ve viroloji laboratuarını inceleyen bilim adamları yayınladıkları raporda, koronavirüsün yarasadan virüsü kapan ikinci bir hayvandan insana bulaşması riskinin muhtemel olduğu sonucuna varıldığı ayrıca virüsün gıda ürünleri yoluyla yayılmasının mümkün olduğunu açıkladı.

Bilim insanları yayınladıkları raporda koronavirüsün uzun yıllardır yarasaların bünyelerinde var olduğunu ancak virüsün oluşumuna dair henüz yeterli bir veri elde edemediklerini açıkladı.

VİZON VE KEDİLER VİRÜSE DUYARLI

Çin'de yaşayan Vizon ve kedilerin taşıdığı saptanan Covid-19 virüsüne karşı duyarlı oldukları açıklanırken pangolinlerde ise virüsün farklı türlerine rastlandığı öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü adına Vuhan görevini yürüten DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek, Cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yayınlanan raporun son halini aldığını ve gerçeklerin kontrol edilip tercüme edildiğini söyledi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde araştırma sürecinin sona ereceğini duyuran Embarek, 'raporun son halini yakın zamanda dünyaya açıklayabileceğiz' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalar önce yayınlaması beklenen raporun defalarca ertelenmesi dünya kamuoyunda tartışılan bir konu olmakla birlikte yetkililer konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Çin hükümetinin raporla ilgili sonuçları çarpıtmaya yönelik girişimleri olup olmadığı sorularını yanıtsız bıraktı.

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