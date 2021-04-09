Bilim insanlarından korkutan keşif: Keşfedilmemiş 1.7 milyon virüs var!

Birleşmiş Milletler çatısı altında görev alan bilim insanları yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

22 uzmanın görev aldığı ekipten yapılan açıklamaya göre, doğada henüz keşfedilmemiş 1.7 milyon virüs olduğu düşünülüyor.

Aynı çalışmaya göre, bunların en az yarısı insanlara bulaşma potansiyeline sahip.

Başka bir deyişle yaklaşık 1 milyon virüsün koronavirüs etkisine sahip olduğu uyarısı yapılıyor.

Dünyanın artık salgınlara reaksiyon gösteren politikayı terk edip önlem alan politikalar geliştirmesi gerektiğinin altını çizin bilim insanları sadece bu şekilde 'pandemi çağı'ndan çıkabileceğimizi belirtiyor.

20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde meydana gelen İspanyol Gribi sahil tüm salgın hastalıkları inceleyen ekip ulaştığı sonuçları da paylaştı.

Buna göre, salgınların ezici çoğunluğu hayvanlardan insanlara geçen virüsler nedeniyle yaşandı.

Ancak buradaki ana aktör insan davranışları. Zira rapora göre, insan eliyle doğal alanların yok edilmesi bu geçişi hatırı sayılır düzeyde hızlandırdı.

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