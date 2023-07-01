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'Ülkemiz uçurumun eşiğinde' Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

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#Fransa#Protesto#Macron
Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 10:01

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 4. gününde devam ediyor. Yetkililerden gelen açıklamalara göre gözaltı sayısı bini aştı. Protestocular dün gece yine binaları otobüsleri ateşe verip, mağazaları yağmaladı. Cumhurbaşkanı Macron üzerindeki 'OHAL' baskısı giderek artarken, muhalefet Fransa'nın uçurumun eşiğinde olduğunu savunuyor.

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Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Nanterre'de 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi ülke çapında isyana neden oldu.

Adı Nahel M. olarak açıklanan gencin öldürülmesi sonrası Fransa'da düzenlenen protestolar bugün dördüncü gününde.45 bin polisin konuşlandırıldığı Fransa sokaklarından gelen görüntüler ise korku filmlerini aratmıyor...

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

BÜYÜK ŞEHİRLERDE KAOS BÜYÜYOR, YÜZLERCE GÖZALTI

Polis raporları, Paris'teki durumun önceki gecelere göre biraz daha sakin olduğunu ancak Marsilya ve Lyon gibi diğer büyük şehirlerde kaosun büyüdüğünü binaların ve araçların ateşe verildiğini ve mağazaların yağmalandığını gösteriyor.

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Dün gözaltı sayısı en son 900 olarak açıklanırken, Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada 471 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

MAĞAZALAR YAĞMALANDI, KÜTÜPHANELER,OTOBÜSLER ATEŞE VERİLDİ

Gerilla savaşını andıran görüntülerde kar maskeli devriyelerin sokaklarda gezdiği görülürken halkın öfkesi de giderek artıyor. Uluslararası ajansların geçtikleri son bilgilere göre, büyük şehirlerde Nike ve Zara ve Apple gibi markaların mağazaları yağmalandı.

Gelecek yılki olimpiyatlar için inşa edilen bir yüzme havuzunun bulunduğu alan meydana gelen patlama sonrası alevler içinde kaldı .Aubervilliers'de otobüslerin durduğu bir alan hedef alındı, düzinelerce otobüs yakıldı.

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

Marsilya'da bir kütüphane ateşe verildi. Belçika sınırına yakın Roubaix'te bir otel alevler içinde kaldı.

"ÜLKEMİZ UÇURUMUN EŞİĞİNDE"

Ülkeyi saran şiddet eylemleri sonrası OHAL ilan etmesi için büyük baskı altında olan Macron dün yaptığı son açıklamada protestoların kontrol altına alınacağı ve olayların yatıştırılacağının sözünü verdi.

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Hükümet, Fransa devriminin yıl dönümü olan 14 Temmuz'a kadar durumu kontrol altına almayı umut etse de muhalefete göre durum çok daha vahim. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ülke çapında 'acil durum' ilan edilmesi gerektiğini söylerken Eric Ciotti, ülkelerinin uçurumun kenarında olduğunu iddia ederek, "Fransa yanıyor. Etkilenen tüm bölgelerde olağanüstü hal ilan etmeliyiz." dedi.

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

492 BİNA HASAR GÖRDÜ, 2 BİN ARAÇ YAKILDI, 3.880 YANGIN ÇIKTI

Paris çevresindeki bölgelerde sokağa çıkma yasağı devam ederken, Macron, ülke çapında toplam 492 binanın hasar gördüğünü, yaklaşık 2.000 aracın yandığını ve 3.880 yangın çıktığını söyledi. Ülke genelindeki olaylara müdahale eden 249 polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

"SANKİ SAVAŞTA GİBİYİZ"

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Bölge sakinlerinden biri İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada 'sanki savaşta gibiyiz' ifadelerini kullanırken, Le Monde gazetesi ayaklanmaların giderek daha fazla yayılabileceği ve önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunan bir iç istihbarat notunu okuyucuları ile paylaştı.

Fransız medyasında yer alan haberlerde isyancıların silah dükkanını yağmaladığı belirtildi. İsyancıların silah alıp almadığı henüz bilinmese de durum güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

MACRON YİNE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Fransa sokakları adeta alevler içindeyken, Elton John konserine giden ve dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eleştirilerin odağında.

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

Macron, Nahel M.'nin öldürülmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada olayı sert bir dille kınamış ve yaşanın "affedilemez" olduğunu söylemişti. Dün yaptığı açıklamada ise ebeveynlere 'çocuklarınızı evde tutun' çağrısı yaptı, sosyal medya platformlarının ise bazı içerikleri kaldırmasını talep etti.
Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

Batı medyasında yer alan analizler tartışmalı emeklilik reformu nedeni ile patlak veren protestolar sonrası Macron'un yeniden zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğunu öne sürerken, uzmanlar Fransız polisinin şiddet eğitimini sorguluyor.

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İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir analize göre Fransız polisi kendini kuşatma altında görüyor. Bu nedenle de yaklaşımları kaotik, agresif ve acımasız.

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ SON DURUMU CNN TÜRK'DE ANLATTI

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onarer, Fransa'daki son durumu CNN Türk ekranlarında değerlendirdi.

Protestolarda bine yakın gözaltının olduğunu belirten Onarer, 'Olayların şiddeti önceki güne kıyasla bir ölçü düşmüştü. Alınan önlemlerin sonuç verdiğini söylemek mümkün' dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Gözaltılar arasında bir Türk olup olmadığına yönelik bir bildirim yapılmadı. Vatandaşlarımızdan da bu konuda bizle temasa geçen olmadı. Vatandaşlarımızın bu olaya doğrudan karışması için bir sebep yok. Bizim de telkinimiz olaylardan uzak durulması yönünde"

Ülkemiz uçurumun eşiğinde Fransa adeta savaş alanı: Vandalizm ve yağma devam ediyor...

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#Fransa#Protesto#Macron

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