AB’den Borrell’e Türkiye ödevi

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Seçimler sonrasındaki yeni dönemde Türkiye’nin ilişkilere bakışı konusunda net bir sinyal bekleyen ve yön belirleme çabasında olan Avrupa Birliği, Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Komisyon’dan rapor talep etti. Raporun, Türkiye’yle ilişkilerin durumunun fotoğrafını çekmesinin yanı sıra geleceğe yönelik perspektif içermesi bekleniyor.

TÜRKİYE’YE BAKIŞIN ÖZETİ

Dün sona eren AB Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, belgenin, “AB Konseyi tarafından belirlenen araçlar ve seçenekler temelinde, stratejik ve ileriye dönük bir şekilde yol almak amacıyla hazırlanması” vurgularına yer verildi. Bildiride, Türkiye konusuna, genişleme bağlantılı olarak Batı Balkanlar’a yer verdiği dış ilişkiler yerine “Doğu Akdeniz” başlığı altında yer verilmesi bile, son dönemde AB’nin benimsediği yaklaşımın özeti niteliğinde. Türkiye’nin AB’nin beklentileri doğrultusunda somut adım atmaması halinde ilişkilerin hedefi olmayan şeklide, al-ver temelinde ve günü kurtarma mantığıyla sürme olasılığı yüksek görülüyor.

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DÖNEM BAŞKANI İSPANYA

Raporun ele alınacağı aşamada, AB Dönem Başkanlığı’nda, görevi bugün İsveç’ten devralan ve bu görevi altı ay sürdürecek İspanya’nın olması Ankara açısından bir avantaj. İspanya, AB’de Türkiye’ye hâlâ en fazla destek veren ülkeler arasında. İspanya, karşılıklı yarar sağlayan, işbirliğine dayalı yaklaşımı sürdürme niyetinde, bununla birlikte Türkiye’nin ana beklentilerini karşılama konusunda manevra alanı neredeyse yok. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısına (Gymnich) davet edilmesini, ekimde Granada’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında, yaşanan sorunlara ve müzakerelerin fiilen durmuş olmasına rağmen, Türkiye’nin AB genişleme sürecinin parçası olduğunu teyit eden bir jestte bulunulmasını İspanya’nın “yapabilecekleri” arasında sayıyorlar.

ZİRVEDE GÖÇ KRİZİ

Avrupa Birliği liderlerinin zirvede sonuç almak istedikleri en önemli başlıklar arasında yer alan göç konusunda kriz yaşandı. Macaristan ve Polonya, AB’nin göçmenler konusunda devreye sokmaya çalıştığı zorunlu paylaşım yaklaşımını bloke etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin arabuluculuk çabası da sonuç vermeyince, 27 ülke arasında yazım konusunda konsensüs sağlanamadığı için, göç konusu zirve sonuç bildirisinde yer almadı.