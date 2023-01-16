Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sıradaki hedefi Focus'a kapak oldu... Müjdeyi böyle duyurdular!

Haberin Devamı

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde XBB.1.5 Omicron varyantı ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda

Pek çok uzman şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıya kaldığımız konusunda fikir birliği içerisinde.

Gözden Kaçmasın Tırnaklarınız sağlığınız hakkında neler söylüyor? İşaretler tek tek açıklandı Haberi görüntüle

Covid-19 hayatımıza girip dünyayı sardığında ve bir anda binler hatta yüzbinler ölmeye başladığında hepimizi saran büyük korku dalgası devreye aşıların girmesiyle kırılmış, yayığın aşılama ve alınan diğer tedbirlerin birleşimiyle pandemi neredeyse sona erince de yerini normal düzene bırakmıştı.

Haberin Devamı

Bu rahatlamanın ardındaki en önemli iki isimse kuşkusuz BioNTech kurucuları ve Covid-19 aşısının mucidi Özlem Türeci ve Uğur Şahin’di.

Sıradaki hedefleri kanseri yenmek olan ikili Almanya’nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Focus’a kapak oldular.

Bir süredir çalışmalarını yeniden esas alanları olan kanserle mücadeleye yoğunlaştıran Türeci ve Şahin ile lgili tanıtım yazısında ürettikleri aşının bir insana ilk kez İngiltere’de yapıldığı, kansere karşı en önemli atılımın da oraya yapılacağı belirtiliyor.

100 BİN KANSER HASTASININ TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

Dergiye göre hükümetle anlaşan BioNTech’in geliştirdiği kanserle mücadele aşısı, içinde bulunduğumuz ve gelecek yıl içinde 100 bin kanser hastasının tedavisinde kullanılacak.

Türeci ve Şahin’in günümüz tıbbında devasa bir devrime yol açacak mRNA temelli aşıları, korona ve kanser dışında, alzheimer-demans, sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele de çözüm olma potansiyeli taşıyor.

Geçen yıl ortasında Afrika’da da (Ruanda) korona aşısı üretmek üzere bir fabrika kuran Biontech, kısa bir süre önce İngiltere’de faaliyet gösteren araştırma şirketi ‘InstaDeep’i devralmaya hazırlandığına dair haberlerle gündeme gelmişti.

Bu haberlere göre, BioNTech yaklaşık yarım milyar Euro’ya devralacağı yapay zeka konusunda önemli gelişmelere imza atmış bu şirket üzerinden kanserle mücadelede yeni aşıları geliştirmeyi hedefliyor.