Onlarca ülkeye sıçradı... Kâbusun yeni adı XBB.1.5! DSÖ'den flaş maske kararı

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

İlk olarak Ekim ayında görülen ve iki farklı Omicron alt varyantının birleşiminden oluştuğu ortaya çıkarılan XBB'nin yeni bir türü olan XBB.1.5, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde yeniden Covid vakalarında artış görülmesi endişesinin doğmasına yol açıyor.

Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı onlarca ülkede görüldü. 'Maskeler geri dönmeli mi' tartışmalarına neden olan varyant sonrası DSÖ flaş bir açıklamaya imza attı.

DSÖ MASKE KARARINI AÇIKLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Acil Durum Direktörü Catherine Smallwood, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, XBB.1.5 alt varyantın Avrupa'da da küçük ama gittikçe artan sayıda görüldüğünü duyurdu.

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Yolculara, uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takmaları önerildi.

Smallwood, özellikle de Covid-19'un yeniden hızlı bir şekilde arttığı destinasyonlardan gelen yolculara maske takılmasının tembih edilmesi gerektiğini söyledi.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

XBB.1.5, Omicron'un bugüne kadar görülen en hızlı yayılan ve şu an dünya genelinde en yaygın olan alt varyantı.

Doktorlar XBB.1.5'in en belirgin semptomlarını açıkladı. Huff Post'a konuşan ABD'li sağlık uzmanlarına göre, XBB.1.5'in en belirgin 5 semptomunu şöyle;

Kas ağrısı.

Şiddetli öksürük.

Boğaz ağrısı.

Baş ağrısı.

Burunda tıkanıklık.

Aynı gazeteye konuşan New Jersey, New Brunswick'teki Saint Peter's Üniversite Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık şefi Dr. Henry Redel yeni varyant ile eskiden görülen bazı semptomlar ile artık daha az karşılaştıklarını belirtti.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Daha az yaygın semptomlar arasında tat ve koku kaybı ve nefes darlığı bulunuyor.

EK MUTASYON SAYESİNDE BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR MU?

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir virolog olan Andrew Pekosz ise XBB.1.5'in hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kaçıyor gibi göründüğünü söyledi.

Pekosz, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Virüsün içeri girmede daha verimli olması için hücrelere sıkıca bağlanması gerekiyor ve bu, virüsün insanları enfekte etmede biraz daha verimli olmasına yardımcı olabilir'

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Mahon, söz konusu varyantın hızla yayılmasına rağmen, XBB.1.5'in daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya enfekte olanlar için önceki türlere kıyasla daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair çok az gösterge olduğunu söyledi.