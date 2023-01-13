Tırnaklarınız sağlığınız hakkında neler söylüyor? İşaretler tek tek açıklandı...Lekelere dikkat: Kanserin habercisi mi?

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Tırnaklarımız çok tehlikeli hastalıkların bile habercisi olabilir.

Sağlığımız bir bütündür ve radikal değişimler yaşandığında saçlarımızda, cildimizde ve tırnaklarımızda bazı işaretler görülebilir.

Tırnaklardaki uyarı işaretleri hakkında iki dermatologla görüşen İngiliz Daily Mail gazetesi uyarı işaretlerini tek tek açıkladı.

Cornell Üniversitesi'nden Dr Shari Lipner, vücuttaki ciddi bir sorunu erkenden fark etmek için tırnakların önemine dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu;

'İnsanların dermatologlara güvenmenin yanı sıra ayda bir kez kendi tırnaklarını kontrol etmeleri önemlidir.'

ÇÜRÜK TIRNAK KANER BELİRTİSİ Mİ?

Çoğumuz tırnaklarımızın altında morluklar oluşur ve bunu umursamayız.

Tırnakların altında cilt kanseri meydana geldiğinde (tıbbi olarak subungual melanom olarak adlandırılır) kaybolmayan siyah veya koyu renkli bir nokta oluşur.

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Connecticut'taki Yale Tıp Okulu'nda dermatolog olan Dr Christine Ko, 'renk tırnağın altına yayılıyorsa, bu genellikle kötü bir işarettir' diyor.

Tırnak uzadıkça tırnağın normal renge dönmesi durumunda endişeye gerek olmadığının altını çizen Ko, sözlerine şöyle devam etti;

'Ama cilt kanseri melanomu için, zaman geçse bile normal görünen tırnak rengi görünmüyor.'

Tırnak altındaki cilt kanserleri, tırnak boyunca kaybolmayan tek bir koyu çizgi olarak da görünebilir. Hastalar bazen bu işaretleri bir boya şeridi veya mürekkep izi sanırlar.

KIRMIZI ÇİZGİLER KALP ENFEKSİYONUNUN ERKEN BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

Bazı insanların tırnaklarında, tırnağın bir kısmında soluk kırmızı veya kahverengimsi çizgiler oluşur.

Bunlar normalde tırnak yaralanmalarının sonucudur, ancak doktorlar izlerin, mikroorganizmaların kalp kapakçıklarını enfekte ettiği, bakteriyel endokardit adı verilen, hayatı tehdit eden bir kalp rahatsızlığının ilk uyarı işareti olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Çukurlaşma veya TIRNAK kırılmasının genellikle bakteriyel veya mantar enfeksiyonuna bağlı olduğu düşünülür. Ancak dermatologlar, bazı durumlarda bunun artritin erken uyarı işareti olabileceğini söylüyor.

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TIRNAKTAKİ ÇİZGİLER ELLERİNİZİ ÇOK YIKADIĞINIZI İŞARET EDİYOR OLABİLİR

Tırnaklarda küçük ince şeritler gibi görünen çizgiler veya dikey çıkıntılar, çoğumuzun hayatının ilerleyen dönemlerinde fark ettiği bir şeydir.

Onikorrheksis olarak bilinen durum yaşlanmanın doğal bir belirtisi olsa da, çok fazla el yıkamanın veya el dezenfektanı kullanmanın bir sonucu da olabilir.

KIRILGAN TIRNAKLAR KÖTÜ BESLENMENİN İŞARETİ

Tırnaklar daha çıkıntılı hale geldikçe daha kırılgan hale gelebilirler ve bu da kırılma, ayrılma ve soyulma olasılığını artırır.

Uzmanlar, bunun demir eksikliği gibi kötü beslenmenin neden olduğu sorunların bir işareti olabileceğini söylüyor.