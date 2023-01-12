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Resmen insan beynine çip taktılar... ABD'li şirketten iddialı açıklama: Sadece 15 dakikada depresyonu tedavi ediyor!

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#Bilim#ABD#Dünya
Resmen insan beynine çip taktılar... ABDli şirketten iddialı açıklama: Sadece 15 dakikada depresyonu tedavi ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 15:30

Bilim dünyası ABD'den gelen haberi konuşuyor... Üretici firma tarafından depresyonu tedavi ettiği belirtilen beyin implantı ilk defa bir insana takıldı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink altı ay içinde insan denemelerine başlamaya hazırlanırken rakip firmadan dikkat çeken bir hamle geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'Inner Cosmos' şirketin depresyonu tedavi ettiği iddiasında bulunduğu beyin implantı ilk insanlı denemesini gerçekleştirdi.

Söz konusu cihaz iki bölümden oluşuyor; Derinin altına oturan bir elektrot ve cihaza güç sağlamak için kullanıcının saçına takılan kapsül.

Kapsül, depresyondan etkilenen beyin bölgesine küçük elektrik darbeleri gönderen metal para büyüklüğündeki implanta güç sağlıyor.

Resmen insan beynine çip taktılar... ABDli şirketten iddialı açıklama: Sadece 15 dakikada depresyonu tedavi ediyor

Şirketin iddiasına göre tedavi günde sadece 15 dakika. Kullanıcıların Inner Cosmos, cihazını gelecek ay ikinci hastada daha denemeyi planlıyor.

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MAYMUN ÜZERİNDE TEST EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink', bir maymun üzerinde test edilmişti.

9 yaşındaki Pager isimli maymun, test kapsamında düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başarmıştı.

Musk, beyin çipi sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyebileceklerini savunuyor.

Resmen insan beynine çip taktılar... ABDli şirketten iddialı açıklama: Sadece 15 dakikada depresyonu tedavi ediyor

Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddiasını defalarca dile getirmişti.

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

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#Bilim#ABD#Dünya

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