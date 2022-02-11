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Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...

#Trump#ABD#Tuvalet
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın imha etmek istediği belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attığı iddiaları ABD gündemine bomba gibi düşerken eski başkan konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı.

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New York Times muhabiri Maggie Haberman'ın yakında çıkacak olan 'Confidence Man'(Güven Adamı) kitabındaki Trump iddiası ABD gündemine bomba gibi düştü.

Haberman, Trump'ın başkan olduğu dönemde yok etmek istediği belgeleri sık sık Beyaz Saray'ın tuvaletine attığını bu nedenle tuvaletin sık sık tıkandığını iddia etti. Haberman'a göre, işçiler birden fazla kez tuvaleti tamir etmek zorunda kaldı.

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TUVALETİN İÇİNDEN TOMAR TOMAR KAĞIT ÇIKTI

Haberman konuya ilişkin CNN'e verdiği bir röportajda Trump'ın söz konusu kağıtları bizzat imha etmek istediğine dikkat çekerek "Bu kitabı yazarken Beyaz Saray konutundaki tuvaletin sık sık tıkandığını öğrendim. Tıkanan tuvalet için gelen mühendisler tomar tomar ıslak kağıt parçaları buldu. Bunlar tuvalet kâğıdı değildi. Trump'ın tuvalete attığı kağıtların ne olabileceğini kimse bilemez ancak Trump’ın Beyaz Saray'daki olayları nasıl ele aldığına dair anlayışımıza kesinlikle başka bir boyut katıyor." dedi.

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Bloomberg Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs ise Haberman'ın tuvaletdeki belgelerle ilgili haberinin yüz de 100 doğru olduğunu söyledi. Muhabire göre o dönemde bir çok personel tuvaletlerde yırtık kağıt parçaları bulduğunu teyit etti.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Trump, sık sık yaptığı gibi hakkındaki iddiaları "yalan" haber olarak reddetti. Eski başkan yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray tuvaletinde dosyaların ve belgelerin üzerine sifonu çektiğim gibi yalan bir hikaye var bu kesinlikle doğru değil. Bu sadece kitabının tanıtımını yapmak isteyen bir muhabir tarafından uyduruldu." İfadelerini kullandı.

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Son dönemde Amerikan halkının malı olarak kabul edilen resmi notları ve belgeleri Beyaz Saray'dan uygunsuz bir şekilde çıkarmakla suçlanan Trump, Başkanlık Kayıtları Yasası'nı açıkça ihlal etmesiyle ilgili de konuştu ve "Aslında, yıllar içinde verilen çeşitli yasal kararlara dayanarak bu materyali verme zorunluluğum olmadığı söylendi" dedi.

Washington Post Gazetesi'ne göre Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi Adalet Bakanlığı'ndan Trump'ın yasayı çiğneyip çiğnemediğini araştırmasını istedi. The Times ise Trump'ın geç teslim ettiği belgelerde gizli olabilecek bilgiler olduğunu iddia etti.

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