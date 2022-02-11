Uydu görüntüleri geldi! Rus askerleri Kırım'da, Putin artık hazır!

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili endişeler devam ederken bölgede bir yandan diplomatik çabalar bir yandan da askeri hazırlıklarla beraber baş döndüren bir trafik yaşanıyor.



Dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün de ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'daki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı yapması 'savaşa hazırlık' olarak yorumlanırken uydudan gelen son görüntüler ortalığı tamamen karıştırdı.

Görüntüler, Rusya'nın bölgedeki askeri hazırlığını artırdığını ve Putin'in karar vermesi durumunda kısa sürede işgale hazır olacağını gösteriyor.

RUS BİRLİKLERİ KIRIM'DA

9 ve 10 Şubat tarihlerinde çekilen uydu görüntüleri, Rus birliklerinin Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'a konuşlandığı noktaları açıkça gösterdi. Görüntülerde bölgede 550'den fazla yeni çadır ve peş peşe sıralanmış zırhlı araçlar olduğu dikkatlerden kaçmadı.



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Uydu görüntüleri ayrıca Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine de askeri sevkiyat yapıldığını gösteriyor. Kar altındaki eğitim sahasında binlerce askerin barındığı tahmin ediliyor.



Kursk, Ukrayna sınırına yaklaşık 110 kilometre mesafede. Yapılan sevkiyat Rus birliklerini Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan ve Rusça konuşan büyük bir nüfusa sahip olan stratejik Kharkiv şehrine yaklaştırıyor.



Dün Belarus'la dev bir tatbikat başlatan Rusya, savaş gemilerini çekerek Ukrayna'yı Karadeniz'de de çembere aldı. Kiev, Moskova'nın söz konusu tatbikatla Karadeniz ve Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nı kapatacağını iddia ediyor. Dün başlayan askeri tatbikatın 10 gün boyunca sürmesi bekleniyor.



Uydu görüntülerinde en çok dikkat çeken detay ise Rusya'nın kurduğu devasa sahra hastanesi. Görüntülerde hastanenin Dağlık Karabağ'da Rus ordusunun kurduğu hastaneyle aynı olduğu görülüyor.



ABD ve NATO yetkilileri, Putin'in tam teşekküllü bir işgale artık hazır gibi göründüğünü iddia ederken, Rusya, tüm birlik ve teçhizatların sıradan tatbikatlar için olduğu konusunda ısrar ederek bu öneriyi reddetmeye devam ediyor.