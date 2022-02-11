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Kritik görüşmeye damga vurmuştu... Putin-Macron görüşmesindeki 'Uzun' masanın sırrı açığa çıktı!

#Putin#Macron#Masa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşme günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Diplomatik bir çözümde rol almak için Moskova'ya giden Fransız liderin Putin ile birlikte oturduğu uzun masa ve ikilinin arasındaki mesafe çok konuşulmuştu. Krize yol açan olayın ardındaki gerçekse günler sonra ortaya çıktı...

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Rusya'nın başkenti Moskova'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Putin - Macron zirvesine 'uzun masa' damgasını vurmuştu. Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmak için Moskova'ya gelen Macron Rus mevkidaşı ile bu uzun masa yüzünden 'mesafeli' bir görüşme gerçekleştirdi. Macron diplomatik kriz olarak nitelendirilen görüşmenin ardından birçok haberde ve sosyal medya paylaşımında alay konusu olmuştu.

Kritik görüşmeye damga vurmuştu... Putin-Macron görüşmesindeki Uzun masanın sırrı açığa çıktı

'SENİN TARAFINDA HAVA NASIL?'

Uzun bir masanın iki ucunda oturan iki liderin görüşmesi 5 saat sürdü. New York Post gazetesi iki lider arasındaki mesafeyi 'Senin tarafında hava nasıl?' sözleri ile ti'ye aldı. İngiliz Daily Mail ise zirve haberini 'hala aralarında kilometreler var' başlığı ile okurlarına sundu.

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İki liderin görüştüğü uzun masa sosyal medyanın da gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı diplomatik çözümde rol sahibi olabilmek için Moskova'ya giden Macron'un eli boş döndüğü yorumunda bulundu. Günlerdir konuşulan olayın ardında yatanlar ise ancak bugün ortaya çıktı.

Kritik görüşmeye damga vurmuştu... Putin-Macron görüşmesindeki Uzun masanın sırrı açığa çıktı

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MASANIN SIRRI: PCR TESTİ!

Haber ajansları tarafından ortaya atılan iddia bugün gündeme bomba gibi düştü. İddialar Kremlin tarafından da doğrulanınca uzun masanın sırrı da gün ışığına çıkmış oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Moskova'ya ulaştığında Rus yetkililere PCR testi vermeyi reddetti. Macron'un PCR testi yaptırmayı kabul etmemesi üzerine yaşanan kriz ancak Fransız liderin Putin'den mümkün olabildiği kadar uzak tutulması sayesinde çözüldü. 

Ruslar Macron'a ya test yaptır ya da Putin'den uzakta kal deyince görüşme herkesin diline düşen çok uzun masada gerçekleştirildi.

Macron'un PCR testinden kaçınmasının ardında yatan sebeple ilgili de ilginç bir iddia atıldı. Kulislerden yayılan söylentiye göre Macron'un PCR testi yaptırmak istememesinin sebebi test sürüntüsünde ister istemez bulunacak DNA'sının Rus doktorların eline geçmesini istememesiydi.

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Kritik görüşmeye damga vurmuştu... Putin-Macron görüşmesindeki Uzun masanın sırrı açığa çıktı

Güvenlik riski almak istemeyen Macron ülkesinden ayrılmadan önce ve Rusya'ya ulaştıktan sonra kendi doktoru ile iki kez PCR testi yaptırmıştı. Fransız basınında yer alan habere göre, Rusya zirve öncesi 2 kez PCR testi yaptırmasına rağmen Macron’dan 3’üncü testi yaptırmasını talep etti.

Fransız basınında yer alan haberde, Elysée’nin, “Ruslar bize Putin'in sıkı bir sağlık balonunun içinde tutulması gerektiğini söylediler" açıklamasına yer verildi.

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KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı reddetmesinin doğru olup olmadığı ile ilgili soruya, "Evet, doğru" ifadesiyle yanıt verdi.

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Kritik görüşmeye damga vurmuştu... Putin-Macron görüşmesindeki Uzun masanın sırrı açığa çıktı

Putin’e de test yapılıp yapılmadığını soran gazetecilere cevap veren Peskov, "Burada daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Kamuoyuna kapalı olan tarafta da bir şeyler bırakalım" dedi.

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