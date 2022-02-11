ABD bu iddiayı konuşuyor: Trump ve Kim Jong-un hala iletişim halinde

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"The Confidence Man" isimli kitabın yazarı olan New York Times gazetecisi Maggie Haberman, Trump'ın iletişim kurduğu tek yabancı liderin Kim olduğunu ifade ettiğini de aktardı.

Haberman, Trump hakkındaki bu iddiaların doğrulanamadığını ve yanlış da olabileceğini ekledi.



DÜNYANIN KONUŞTUĞU AŞK MEKTUPLARI

Donald Trump, 2018 yılında Kim Jong-un ile birçok kez mektuplaştıklarını ve "birbirlerine aşık olduklarını" ifade etmişti. Ancak iki lider yapılan ikili görüşmelere rağmen, Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırmak için bir anlaşma imzalamayı başaramadı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle uluslararası yalnızlığı göz önüne alınırsa, eski bir ABD başkanı ile Kim arasındaki iletişim oldukça sıra dışı olabilir.

TRUMP BU İLİŞKİYE TAKINTILIYDI

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CNN'e konuşan Haberman, "Bildiğimiz üzere Trump, bu ilişkiye takıntılıydı" dedi.

İki lider arasındaki söz konusu diyaloga ilişkin ifşaatler Haberman'ın yayımlanacak kitabında yer alıyor.

Haberman, "Trump'ın söyledikleri ile gerçekte olanlar her zaman uyum içinde değil, ama insanlara Kim Jong-un ile bir tür mektuplaşma veya tartışma sürdürdüğünü söylüyor" dedi.

ABD yasalarına göre, sivil vatandaşların izinsiz olarak yabancı hükümetler veya temsilcileriyle görüşmesi yasak.

Trump, Kim ile birlikte Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırmayı amaçlayan ancak başarılı olamayan iki zirvede bir araya geldi. Ülke, Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek balistik füze denemelerine devam etti.



Yakın zaman öncesinde, Trump'ın içerisinde Kim'den gelen mektupların da yer aldığı 15 kutuluk resmi belgeyi ABD Ulusal Arşiv Dairesi'ne teslim etmek yerine Florida'daki malikanesine götürdüğü ortaya çıktı. Bu belgeler geçtiğimiz ay Trump'tan geri alındı.

Olaya ilişkin Washington Post'ta yer alan bir habere göre Arşiv Dairesi, Adalet Bakanlığı'ndan Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarını nasıl ele geçirdiğini soruşturmasını talep etti. Adalet Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmadı.

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Öte yandan Temsilciler Meclisi'nde bir komisyon da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberman, CNN'e verdiği röportajında, Beyaz Saray çalışanlarının görev süresi boyunca düzenli aralıklarla Trump'ın tuvaletini tıkayan bazı dökümanlar bulduğunu da dile getirdi.

Trump ise bu iddiayı "kesin bir dille" yalanladı.