ABD bu iddiayı konuşuyor: Trump ve Kim Jong-un hala iletişim halinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika... Haydar Dümen hayatını kaybettiSon dakika... Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Eski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardıEski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardı#Prens Andrew
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
HABERLERDünya Haberleri

ABD bu iddiayı konuşuyor: Trump ve Kim Jong-un hala iletişim halinde

#Kim Jong Un#ABD#Trump
ABD bu iddiayı konuşuyor: Trump ve Kim Jong-un hala iletişim halinde

Donald Trump hakkında yayımlanacak bir kitaba göre eski ABD Başkanı, yakın çevresine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile hala iletişim halinde olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

"The Confidence Man" isimli kitabın yazarı olan New York Times gazetecisi Maggie Haberman, Trump'ın iletişim kurduğu tek yabancı liderin Kim olduğunu ifade ettiğini de aktardı.

Haberman, Trump hakkındaki bu iddiaların doğrulanamadığını ve yanlış da olabileceğini ekledi.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU AŞK MEKTUPLARI

Donald Trump, 2018 yılında Kim Jong-un ile birçok kez mektuplaştıklarını ve "birbirlerine aşık olduklarını" ifade etmişti. Ancak iki lider yapılan ikili görüşmelere rağmen, Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırmak için bir anlaşma imzalamayı başaramadı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle uluslararası yalnızlığı göz önüne alınırsa, eski bir ABD başkanı ile Kim arasındaki iletişim oldukça sıra dışı olabilir.

Gözden Kaçmasın

Trump aşk mektuplarını yanında götürmüşTrump 'aşk mektuplarını' yanında götürmüş!Haberi görüntüle

TRUMP BU İLİŞKİYE TAKINTILIYDI

Haberin Devamı

CNN'e konuşan Haberman, "Bildiğimiz üzere Trump, bu ilişkiye takıntılıydı" dedi.

İki lider arasındaki söz konusu diyaloga ilişkin ifşaatler Haberman'ın yayımlanacak kitabında yer alıyor.

Haberman, "Trump'ın söyledikleri ile gerçekte olanlar her zaman uyum içinde değil, ama insanlara Kim Jong-un ile bir tür mektuplaşma veya tartışma sürdürdüğünü söylüyor" dedi.

ABD yasalarına göre, sivil vatandaşların izinsiz olarak yabancı hükümetler veya temsilcileriyle görüşmesi yasak.

Trump, Kim ile birlikte Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırmayı amaçlayan ancak başarılı olamayan iki zirvede bir araya geldi. Ülke, Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek balistik füze denemelerine devam etti.

ABD bu iddiayı konuşuyor: Trump ve Kim Jong-un hala iletişim halinde

MEKTUPLAR GERİ ALINDI

Yakın zaman öncesinde, Trump'ın içerisinde Kim'den gelen mektupların da yer aldığı 15 kutuluk resmi belgeyi ABD Ulusal Arşiv Dairesi'ne teslim etmek yerine Florida'daki malikanesine götürdüğü ortaya çıktı. Bu belgeler geçtiğimiz ay Trump'tan geri alındı.

Olaya ilişkin Washington Post'ta yer alan bir habere göre Arşiv Dairesi, Adalet Bakanlığı'ndan Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarını nasıl ele geçirdiğini soruşturmasını talep etti. Adalet Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmadı.

Haberin Devamı

Öte yandan Temsilciler Meclisi'nde bir komisyon da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberman, CNN'e verdiği röportajında, Beyaz Saray çalışanlarının görev süresi boyunca düzenli aralıklarla Trump'ın tuvaletini tıkayan bazı dökümanlar bulduğunu da dile getirdi.

Trump ise bu iddiayı "kesin bir dille" yalanladı.

Gözden Kaçmasın

İşte dev operasyonun perde arkası Türkiye ve Rusyaya son anda haber verildi iddiasıİşte dev operasyonun perde arkası! 'Türkiye ve Rusya'ya son anda haber verildi' iddiasıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Dünya savaşı Biden Amerikalıları Ukraynayı derhal terk etmeye çağırdıDünya savaşı! Biden Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kim Jong Un#ABD#Trump

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse