İşte dev operasyonun perde arkası! 'Türkiye ve Rusya'ya son anda haber verildi' iddiası

ABD geçtiğimiz hafta Türkiye sınırına yakın Atme Kasabası civarında başlattığı operasyon sonrası DEAŞ lideri el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Terör örgütü liderinin öldürüldüğünü bizzat duyuran ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın büyük bir terör tehdidinden daha kurtulduğunu belirterek, Kureyşi'nin işlediği suçlarla yüzleşmek yerine kendini patlatarak intihar ettiğini duyurmuştu. Dünyanın an be an takip ettiği operasyonun perde arkasını ise bugün New York Times Gazetesi yazdı.



Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin yakalanması için 2 yıl sürdürülen insan avında ilk önemli ipucu geçtiğimiz sonbaharda geldi. 'ABD'nin casus drone'larından biri Suriye'nin kuzeybatısındaki üç katlı bir binanın tepesinde yıkanan sakallı bir adamı görüntüledi. Adam sağ bacağını kaybetmişti. Bu fiziksel sakatlık el-Kureyşi'yi ele veren ilk sinyal oldu.

El-Kureyşi'nin 2015 yılında Irak'ın Musul kentine düzenlenen hava saldırısında bir bacağını kaybettiği ABD güçleri tarafından biliniyordu. Eşkale uyan şahıs ABD güçlerince sıkı takibe alındı. Hava güvenlik kameraları, gizli dinleme sensörleri ve yakındaki muhbirler de kimliğini doğrulayınca ABD operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYONU AY IŞIĞI ERTELETTİ

Yapılan hazırlıklar sonrası Aralık ayı sonunda komandolar hazırdı ve ABD Başkanı Biden görevi onayladı. Ancak Suriye'nin kuzeybatısındaki kötü hava koşulları ve görevi aysız bir gecede gerçekleştirme arzusu, operasyonu 2 Şubat'a itti.

BİDEN CANLI YAKALANMASINI İSTİYORDU

Biden Kureyşi’yi canlı ele geçirilmesini istiyordu. Ancak operasyon planladığı gibi gitmedi ve terör örgütü lideri kendini patlatarak intihar etti. Üst düzey ABD askeri yetkililerinin verdiği bilgiye göre baskın sırasında el-Kureyşi'yi öldüren patlama o kadar büyüktü ki üçüncü kattaki konutunun neredeyse çoğunu yok etti.



Haberin Devamı

CESETLER CAMDAN FIRLADI

5 kiloya yakın patlayıcı içeren intihar yeleği ile gerçekleştirilen patlama üçüncü katı delip geçti, el-Kureyşi'ninki de dahil olmak üzere cesetler patlamanın etkisi ile camdan dışarı fırladı.

Patlamanın ardından komandolar binayı bastı ve ikinci katta barikat kuran el-Kureyşi'nin teğmeni ve eşiyle birlikte çatışmaya girdi. ABD'li yetkililer karı kocanın öldürüldüğünü ancak dört çocuğun güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.



ABD helikopterleri, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bir üsten kalkış yaptı. Yetkililerin kazayla herhangi bir temas olmaması için görev başlamadan kısa bir süre önce Suriye'nin kuzeybatısında askerleri bulunan Türkiye, İsrail ve Rusya'ya haber verdiği iddia edildi.