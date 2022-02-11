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Dünya savaşı! Biden Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı

#Joe Biden#ABD#RUSYA
Dünya savaşı Biden Amerikalıları Ukraynayı derhal terk etmeye çağırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün giderek tırmanırken diplomasi adına atılan adımlar sonuçsuz kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden "ABD vatandaşları derhal Ukrayna'dan ayrılmalı" derken ülkesi ve Rusya arasında yaşanabilecek bir çatışmanın dünya savaşına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada Avrupa'nın yıllardır karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söylemişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna sınırlarındaki askeri tatbikatı için 'Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an' dedi. "Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük olan Belarus'taki konuşlandırmasını yakından izliyoruz. Bu, Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an. Rus kuvvetlerinin sayısı artıyor. Olası bir saldırı için uyarı süresi azalıyor." diyen Stoltenberg ve NATO yönetimi Rusya'yı bir kez daha uyardı.

Ancak artan gerilim tarafların ortak diplomasi çabalarına rağmen bir türlü düşmüyor. ABD'den gelen son haberler ise savaşın kaçınılmaz hale geldiği ve giderek yaklaştığı konusunda anahtar niteliğinde...

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son dakika açıklaması savaş korkusunun artmasına sebep oldu. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin artık an meselesi olduğunu söyledi ve bunun Olimpiyatlar esnasında bile gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenerek Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulundu.

Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin "hızlıca karışabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Dünya savaşı Biden Amerikalıları Ukraynayı derhal terk etmeye çağırdı
Rusya'nın Ukrayna sınırlarına konuşlandırdığı birliklerin haritasını AFP paylaştı

Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor. Ancak Moskova çoktan, komşusu Belarus ile birlikte büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı. Ukrayna ise Rusya'yı deniz erişimini engellemekle suçluyor.

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"AMERİKALILAR VE RUSLAR BİRBİRİNE ATEŞ AÇARSA BU DÜNYA SAVAŞINA YOL AÇAR"

NBC News'e konuşan Başkan Biden, "Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir" diye konuştu.

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Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden "Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız" dedi.

Dünya savaşı Biden Amerikalıları Ukraynayı derhal terk etmeye çağırdı

"Bu bir terör örgütüyle uğraşmaya benzemiyor" diyen Biden gibi ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesini istedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'yı işgal edecek kadar aptal olması durumunda ABD vatandaşlarına olumsuz etkisi olacak bir şey yapmama konusunda akıllı olduğunu umduğunu" söyledi.

Holt'un "Bunu ona (Putin'e) söylediniz mi" şeklindeki sorusunu Biden, "Evet" diye yanıtladı. Biden'ın röportajının yalnızca bir bölümü yayınlanırken, tamamı pazar günü kamuoyuna sunulacak.

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Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.

Dünya savaşı Biden Amerikalıları Ukraynayı derhal terk etmeye çağırdı

Moskova ve Kiev yönetimleri, perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.

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'RUSYA DENİZ TRAFİĞİNİ ENGELLİYOR'

Rusya'nın hem Karadeniz'de hem de Azak Denizi'ndeki deniz tatbikatları gelecek hafta başlayacak. Moskova, top ve füze atışları için de denizcilik uyarısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Azak Denizi'nin tamamen kapatıldığını ve Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'e erişimlerinin neredeyse tamamen kesildiğini söyledi.

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Dünya savaşı Biden Amerikalıları Ukraynayı derhal terk etmeye çağırdı

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği de Rusya'nın askeri tatbikatlar bahanesiyle Ukrayna'nın deniz egemenliğini kısıtladığını savunduğu bir Twitter paylaşımı yaptı ve "Rusya, Ukrayna ekonomisi için hayati önem taşıyan deniz trafiğini engelliyor" ifadelerini kullandı.

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#Joe Biden#ABD#RUSYA

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