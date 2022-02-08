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Trump 'aşk mektuplarını' yanında götürmüş!

#ABD#Trump#Kim Jong Un
Trump aşk mektuplarını yanında götürmüş

Her yaptığı olay olan eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Trump'ın görevi bıraktığı sırada Beyaz Saray'dan ayrılırken bir çok resmi evrağı da yanında götürdüğü iddia edildi. Söz konusu evraklar arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mektupları da var.

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ABD Başkanlarının Beyaz Saray'dan resmi olarak kabul edilen belgeleri konut dışına çıkarmaları yasak. Ancak olaylı başkan Donald Trump bu noktada da kendi farkını ortaya koymuşa benziyor. Washington Post Gazetesi, eski başkanın aralarında Kuzey Kore Lider Kim Jong-un'un mektuplarının da olduğu bir çok resmi evrağı Beyaz Saray'dan uygunsuz bir şekilde çıkardığını iddia etti.

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ULUSAL ARŞİV DAİRESİ GERİ İSTEDİ, İADE EDİLDİ

Trump'ın danışmanları, eski başkanın Mar-a-Lago'daki malikanesine götürdüğü kutuların içinde sadece hatıralar, hediyeler, dünya liderlerinden gelen mektuplar olduğunu iddia etse de Ulusal Arşiv Dairesi birçok  belgeyi geri istedi. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen Washington Post Gazetesi evrakların Ocak ayında iade edildiğini duyurdu.

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KİM'İN AŞK MEKTUPLARINI DA YANINA ALDI

Trump'ın bir zamanlar 'aşk mektupları' olarak tanımladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yazışmaların yanı sıra Barack Obama tarafından kendisine bırakılan bir mektup da eski başkanın yanına almayı tercih ettiği evraklar arasında.

Trump aşk mektuplarını yanında götürmüş

Trump'ın başkan olduğu dönemlerde Kim Jong-un ile nükleer silahlanma konusunda yaptığı yazışmalar günlerce dünya basınında yer almıştı. Trump Eylül 2018'de Batı Virginia'daki bir mitingde Kuzey Kore lideri ile ilgili yazışmalarına ilişkin “Aşık olduk. Kim gerçekten bana güzel mektuplar yazdı.” demişti.

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GERÇEK BİR ENDİŞE SEBEBİ

ABD Başkanlığı tarihçisi Lindsay Chervinski,  Washington Post'a yaptığı açıklamada ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili belgelere erişiminin bu kadar kolay olmasının gerçek bir endişe yaratabileceğini söyledi.

ABD'li araştırmacı gazeteci Bob Woodward "Rage" (Öfke) adlı kitabında , ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un arasında 25 özel yazışma olduğunu iddia etmişti.

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