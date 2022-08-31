Süper babaanne: 114 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü!

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Kilosu nedeni ile yürüteç olmadan yürüyemeyecek hale gelen 53 yaşındaki bir babaanne hayatını değiştirmeye karar verdi ve bambaşka biri haline geldi.

183 KİLOYA KADAR ÇIKMIŞTI, 20 FARKLI İLAÇ KULLANIYORDU

Dee Hodgson isimli İngiliz kadın kilo vermeye karar verdiğinde 183 kiloya kadar çıkmıştı ve kiloları nedeni ile sürekli acı çekiyordu. Diyabet de dahil kilolarından kaynaklanan sağlık sorunları ile boğuşan kadın fiziksel ve zihinsel sağlığı için 20 farklı ilaç kullanıyordu.

İŞLENMİŞ GIDA VE ŞEKERLİ YİYECEKLERİ HAYATINDAN ÇIKARDI

Hareket kabiliyetlerinden tamamen yoksun hale gelen Dee, kilo vermek için ilk önce alışkanlıklarını değiştirmeye karar verdi. İşlenmiş yiyecekler ve şekerli atıştırmalıkları hayatından çıkaran kadın bir yıl diyet yaptıktan sonra 38 kilo verdi ve sıranın hareket etmeye geldiğini fark etti.

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Sadece kilo vermek için başladığı spor Dee'de bir süre sonra büyük bir tutku haline geldi ve spor aşkı da meyvelerini vermeye başladı.



Başladığı diyet ve spordan sonra toplamda 114 kilo veren kadın kendisini tamamen farklı hissettiğini belirterek şunları söyledi;

"Çok daha fazla enerjim var, çok daha mutluyum. hayatımı tamamen değiştirdi. Kişisel bir antrenörle çalışmaya başladığımda beni halterlerle tanıştırdı, bu benim vücut geliştirme yolculuğumun başlangıcıydı."



"MUTLU OLDUĞUMU SANIYORDUM AMA DEPRESYONDAYMIŞIM"

Şimdilerde spor salonundaki gençlere taş çıkartan süper babaanne, yolculuğunun başında çektiği sıkıntıları ise şöyle anlattı;

"Mutlu olduğumu sanıyordum ama şimdi geriye baktığımda depresyonda ve acı içinde olduğumu anlıyorum. Hayatım çok sınırlıydı, diğer insanlara çok bağımlıydım, bu da benim için utanç vericiydi"



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Fazla kilolarından kurtulmak için 'taş devri diyeti' yapmayı tercih eden kadın sadece yumurta ve sebze gibi doğal yiyeceklerle beslenmeye başladığını anlattı ve "Kilolarım kontrolden çıkmıştı. İlk başta kilo vermek için değil sadece daha iyi hissetmek ve sağlık sorunlarımın çözmek için diyet yapıyordum ancak kilolarım hızla gitti. İlk başta kendim fark etmesem de insanlar kilo verdiğimi söylüyordu. Ben de kendimi daha hareketli ve daha sağlıklı hissediyordum. Kilo vermem ve spor sayesinde farklı bir hayatın gerçekten ulaşılabilir olduğunu fark ettim." dedi.



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33 yaşındaki oğlu Will'in sağlığı nedeni ile endişeleri olduğunu anlatan Dee “Vücudum çöküyordu çünkü obezdim." dedi ve ekledi;

"Kilo vermeye başladığım ilk yıl en büyük torunumla oyun oynuyordum dönüp bana 'Koşabileceğini bilmiyordum.' dedi. Böyle anlar her şeyi değerli kılıyor. Artık kendime gururla bakıyorum. Benden çalınan yılları geri alıyorum ve geleceğime sahip çıkıyorum."

