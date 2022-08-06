Doktorlar 'sadece şişmansın' dediler! Hastalığını mağazada çalışan kız fark etti

Haberin Devamı

36 yaşındaki Theresa Fredenburg-Hinds 8 yaşından beri kilolu bacaklara sahipti ancak ergenliğe girdiğinde bacaklarındaki şişkinlik daha da arttı ve ona ağrı vermeye başladı.

DOKTORLAR 'SADECE ŞİŞMANSIN' DEDİLER

Genç kadın ağrılarından dolayı endişelenip kontrole gittiğinde doktorlar ona 'sadece şişman' olduğu söyleyerek kadını geri çevirdiler.

Gittiği son doktor ağrılarının obezite kaynaklı olduğunu söyleyip ona varis çorabı alması gerektiğini söyledi.

Doktorun tavsiye ettiği çorabı almak için mağazaya giden Theresa, orada çalışan bir tezgahtar sayesinde yıllardır çektiği ağrıların gerçek nedenini buldu.



Haberin Devamı

Theresa Dailystar'a yaptığı açıklamada, "Mağazada çalışan kadın bacaklarıma bir göz attı ve bana lipödem denen bir rahatsızlığım olduğunu söyledi ve doktoruma vermem için bir broşür verdi." dedi.

Lipödem hastalığını daha önce de duyduğunu ve araştırdığını anlatan genç kadın, "Hastalıktan ben de şüphelenmiştim ancak durumun başka biri tarafından da onaylanması sevinç gözyaşları dökmeme neden oldu" ifadelerini kullandı.

DOKTOR TEKRARDAN 'OBEZİTE' DEDİ, UZMANA SEVK EDİLMEK İSTEDİ

Mağaza çalışanından aldığı broşürle tekrar hastaneye giden Theresa, doktordan yine 'obezite' yanıtını aldı ancak bu sefer bir uzmana sevk edilmek istediğini söyledi. Ve uzmanların incelemesi sonrası hastalığın resmi teşhisini aldı.



ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan kadın artık 85 bin takipçisi olan bir TikTok fenomeni ve Lipödem hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için çaba veriyor.

Zamanın değiştiğini ve insanların tüm bedenleri kabul ettiğini anlatan Theresa, "Bu durum benim hastalıkla yaşamamı kolaylaştırdı. Sokaktaki insanlardan çok fazla suiistimal gömüyorum. Sadece bazı çocuklar farklı göründüğümü ya da şişman olduğumu söylüyor ki bu yanlış değil. Bunu çocuklardan duymak anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KOCASI

Şimdi ağrı ve şişkinliği kontrol etmek için özel çoraplar giyen genç kadın, uzun süre ayakta duramadığını ve çabuk yorulduğunu belirtse de cerrahi bir operasyon düşünmüyor.

Bu süreçte en büyük destekçisinin kocası olduğunu belirten Theresa, ileride hareketliliği ciddi ölçüde kısıtlanırsa ancak o zaman ameliyat olmayı düşünebileceğini belirtti.



Kadınlarda sık görülen Lipödem (Ağrılı Selülit) özellikle bacaklarda anormal yağ depolanması ile karakterize kronik bir yağ metabolizması hastalığıdır.

Lipödem sıklıkla ergenlik dönemine giren kız çocuklarda başlamakla birlikte, yaşamın herhangi zamanında hormonal değişikliklere bağlı olarak başlayabilir ve yaşam boyu devam eder. Hastalık tedavi edilmezse ilerleyip cerrahi müdahale gerektirebilir.

Haberin Devamı

Tedavi seçenekleri sınırlı olan hastalık için, kompresif tedaviler, cerrahi müdahale, egzersiz ve kilo kontrolü gibi farklı seçenekler uygulanmaktadır.