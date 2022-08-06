Davetliler dehşet içinde izledi: Damat düğünün ortasında gelini döverek öldürdü! İşte verilen ceza...

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2 yıl öce Rusya'yı şoke eden cani damat davasında verilen ceza belli oldu. Evlendiği gün kıskançlık krizine giren ve gelini düğünün ortasında döverek öldüren adama 18 yıl hapis cezası verildi.

İMZAYI ATTIKTAN SADECE İKİ SAAT SONRA KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

Rusya'nın Chik kasabasında yaşanan olayda 35 yaşındaki damat Stepan Dolgikh, imzayı attıktan sadece iki saat sonra karısı Oksana Poludentseva ile tartışmaya başladı.

Davetlilerin gözleri önünde başlayan kavga giderek şiddetlendi ve damat Dolgikh, 36 yaşındaki karısını dövmeye başladı.

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DÖVEREK ÖLDÜRDÜ, CANSIZ BEDENİ VADİYE ATTI

Düğündeki görgü tanıklarından biri, damadın gelini düğündeki konuklardan birinden kıskandığı için yumruklamaya daha sonra da tekmelemeye başladığını söyledi.

Baş müfettiş Kirill Petrushin ise olayın kan donduran detaylarını şöyle anlattı:

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"Damat davetlilerin gözleri önünde gelini uzun süre dövdü. Gelinin kafasına ve hayati organlarına vuran adam daha sonra saçlarından tuttu ve onu yere fırlattı. Öfkeden gözü dönen adam burada da vurmaya devam etti ve karısının hayatını kaybettiğini fark ettiğinde cansız bedeni alıp bir vadiye attı."





DAVETLİLER DEHŞET İÇİNDE İZLEDİ: KORKTUĞUMUZ İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİK

Düğünün konukları olayı dehşet içinde izlediklerini ancak müdahale edemeyecek kadar korktuklarını iddia ettiler.



Davetlilerden birinin güvenlik güçlerini araması ile damat olay yerinde Rus Ulusal Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: PİŞMAN DEĞİLİM

Baş müfettiş Petrushin adamın cinayeti itiraf ettiğini ama pişman olmadığını ve karısını 'yanlış davranmakla' suçladığını aktardı.

HAPİSHANEDE TANIŞMIŞLAR

Daha önce de cinayet ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan Dolgikh'in öldürdüğü karısı ile hapishanede mektup arkadaşlığı aracılığı ile tanıştığı öğrenildi.

Gelinin arkadaşları Oksana'nın damadın sabıkalı olduğunu bildiğini ancak onu iyileştirebileceğine inandığını anlattı ve "Onu gerçekten çok sevdi, serbest bırakılmasını dört gözle bekliyordu." dediler.

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Düğün gününde katledilen talihsiz kadının bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.