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Almanya'yı bekleyen yeni kriz: Milyonlarca ev soğukta kalabilir...

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Enerji Krizi#Arıza
Almanyayı bekleyen yeni kriz: Milyonlarca ev soğukta kalabilir...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 14:29

Rusya'nın gaz kesintisi sonrası enerji kullanımında aldığı tasarruf planları ile adından söz ettiren Almanya, şimdi yeni bir tehlike ile daha karşı karşıya... Alman yetkililerin önlem almak için çabaladığı senaryo gerçek olursa bu kış milyonlarca ev soğukta kalabilir. 'Resesyonun eşiğinde' olduğu öne sürülen Alman ekonomisini bu kış çok zor günler bekliyor...

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Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya giden gazı büyük oranda kesmesi ile başlayan enerji krizi devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin aldığı tasarruf planı kapsamında ülkeler enerji kullanımını düşürmeye çalışırken Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık nüfusu olan Almanya yeni bir sorunla karşı karşıya...

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ARIZALAR PATLAK VERDİ: BU KIŞ MİLYONLARCA EV SOĞUKTA KALABİLİR

Putin'in kararı ile gaz akışının kısıldığı botu hatlarında oluşan düşük basıncın ülkenin enerji altyapısında arızalara neden olması nedeni ile bu kış milyonlarca evin soğukta kalmasından endişe ediliyor.

Uzmanlar bu kış içerisinde ısıtma sistemlerinde bir arıza meydana gelmesi durumunda gazın yeniden açılması için bir çalışma yapılması gerekeceğinden ciddi gecikmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

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Bu da çalışmalar sırasında evlerin günlerce enerjisiz kalacağı anlamına geliyor.

Almanyayı bekleyen yeni kriz: Milyonlarca ev soğukta kalabilir...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

EN AZ 24 SAAT ÖNCE HABER VERİN

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt'in eyalet başkanları ile yaptığı toplantıda boru hatları ile ilgili endişeler dile getirildi.

Alman Hükümeti, kamu hizmet şirketlerinin tedarik sorunlarının ortaya çıkması durumunda en az 24 saat önceden yetkililere haber vermelerini talep etti.

GAZ İÇİN TÜKETİCİLERE EK VERGİ

Avrupa ülkeleri arasında gaz kesintisine karşı en savunmasız ülke Almanya olarak görülüyor. Savaş öncesi dönemde gaz konusunda Rusya'ya bağımlı olan ülke savaş sonrası bile gaz ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyordu.

Şimdi elindeki kısıtlı enerji ile kışı geçirmek zorunda kalan ülke, yükselen fiyatlar sonrası gaz tedarik firmalarına destek olmak amacıyla 1 Ekim’den itibaren tüm tüketicilere ek vergi uygulamaya hazırlanıyor.

Almanyayı bekleyen yeni kriz: Milyonlarca ev soğukta kalabilir...

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck

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EKONOMİ BAKANI: YAPMAMIZ GEREKİYORDU

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ek vergi kararının Rusya'nın neden olduğu krizin bir sonucu olduğunu belirtti ve "Atılması kolay bir adım değil ama özel konutlarda ve ekonomide  enerji arzını garanti altına almak için yapmamız gerekiyordu" dedi.

Bakanlık geçici ek verginin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ve 1 Nisan 2024'te sona ermesinin planlandığını açıkladı.

ÇÖKÜŞ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDILAR: 'ALMANYA RESESYONUN EŞİĞİNDE'

Kış aylarının yaklaşması ile gaz arzında yaşanacak artış ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeni ile çöküş riski ile karşı karşıya kalan Almanya'da iflas endişeleri artmaya başladı.

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Alman ekonomisi temmuz ayında kötüleşti. Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Almanya resesyonun eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi ekonomiyi olumsuz etkiliyor” dedi.

Almanyayı bekleyen yeni kriz: Milyonlarca ev soğukta kalabilir...

1950'LERDEN BU YANA YAŞANAN EN BÜYÜK YAŞAM MALİYETİ KRİZİ

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Enerji maliyetlerinin artması ile sıkıntı yaşan bir diğer ülke olan İngiltere yaşanan olayları '1950'lerden bu yana yaşanan en büyük yaşam maliyeti krizi' olarak değerlendiriyor.

İngiliz haneleri bu yıl, gıda, enerji faturaları ve kredi ödemelerinde 6 bin sterlinlik bir artışla karşı karşıya. Söz konusu rakamın daha büyük evleri olanlar için daha fazla olması bekleniyor.

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#ALMANYA#Enerji Krizi#Arıza

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