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Son dakika: Türkiye S-300 tacizini NATO'ya taşıyor!

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#NATO#S300#Yunanistan
Son dakika: Türkiye S-300 tacizini NATOya taşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 11:50

Yunanistan'ın Ege’de görev uçuşu yapan Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı taciz NATO'ya taşınıyor. Türkiye radar kayıtlarını ittifak ülke bakanlıklarına gönderecek.

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Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

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RUS YAPIMI S-300'LER İLE TACİZ

Akdeniz’de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar, 23 Ağustos’ta Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atmıştı.

Son dakika: Türkiye S-300 tacizini NATOya taşıyor

Bu türdeki hareketler NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendirilirken, Türk F-16 savaş uçakları düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yunanistan'ın söz konusu sistemin önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkat çekerek, NATO müttefiki bir ülkenin, savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.
Son dakika: Türkiye S-300 tacizini NATOya taşıyor

BAKAN AKAR: "BU KADAR ALENİ ŞIMARIKLIK KABUL EDİLEMEZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere ilişkin, "23 Ağustos'ta bir Hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlar görüştük, SAMP-T'yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oynadı, 'siz nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos'ta, bunun bir alt modeli S-300'ler NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" demişti.

YUNANİSTAN İNKAR ETTİ

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Atina yönetimi ise Girit adasındaki S-300 füzelerinden radar kilidi atıldığını inkâr etti.

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Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları ile askeri kaynaklar, “Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif duruma getirilmediğini, ayrıca söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını” ileri sürdü.

YUNAN TACİZLERİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri devam ediyor. Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.

YUNANİSTAN İLK DENEMEYİ 2013’TE YAPTI

Rus yapımı S-300 sisteminin 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istendiğini anımsatan kaynaklar, Türkiye'nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırıldığını bildirdi.

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Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'nin de 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edildiği, füze menzilinin yaklaşık 80 mil olduğu kaydedilirken, Yunanistan'ın sistemin ilk denemesini 2013'teki 'White Eagle' tatbikatında yaptığı da açıklandı.

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#NATO#S300#Yunanistan

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