Son dakika... Ukrayna zirvesi için Putin ve Biden prensipte anlaştı

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Ukrayna’nın doğu bölgesindeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor.

Ukrayna ordusunun tam teşekküllü bir saldırı olasılığı nedeniyle DPR ve LPR vatandaşlarının Rusya'ya tahliye edildiğini duyurdu.

04:00: Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden arasında bir zirve düzenlemeyi taraflara teklif etti ve taraflar söz konusu teklifi prensipte kabul etti.

00:00: Amerikan yayın kuruluşu CNN de Rus komutanlara Ukrayna'ya saldırı talimatı verildiğine ilişkin bir haber yayınladı. CNN haberini iki ABD'li yetkili ve söz konusu istihbarat hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdı.

Habere göre; taktik komutanlar ve istihbaratçılara verilen emre ilişkin istihbarat, ABD'nin muhtemel bir işgal için Rusya tarafından yapılan hazırlıkların tamamlanıp tamamlanmadığına dair izlediği birkaç göstergeden biri. Bu göstergeler arasında yer alan elektronik iletişimin kesilmesi ve siber saldırılar ise henüz gözlemlenmiş değil.

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CNN'e konuşan kaynaklar, talimatların her zaman geri çekilebileceğini ya da bunların ABD ve müttefiklerini yanıltmak için yanlış bilgi olabileceği uyarısında bulundu.

23.30: Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de "Putin'in işgal emri verdiği" iddiasını sayfalarına taşıdı. ABD'nin edindiği istihbarata göre; geçen hafta Kremlin Yönetimi, Rus birliklerine Ukrayna'yı işgal için ilerleme talimatı verdi. NYT'ın Amerikalılara yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Biden'ı "Putin taarruz kararı verdi" yolunda açıklama yapmaya iten şeyin de bu istihbarat olduğu bilgisi yer aldı. Amerikalı yetkililerin söz konusu istihbarata ilişkin detay vermekten kaçındığı belirtilirken, ABD Yönetimi'ne Rusya'nın askeri planlarına yönelik son aylarda elde ettikleri istihbarata çok güvendiklerini söyledikleri de aktarıldı.

23.05: ABD tarafından elde edildiği öne sürülen bir istihbarata göre; 200 bin Rus askeri ile 500 savaş uçağı Ukrayna'yı vurabilecek mesafede konuşlanmış durumda. ABD'li ajanlar, konvansiyonel Rus Ordusu'nun yaklaşık yüzde 75'inin de vuruş mesafesinde olduğunu düşünüyor.

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23.00: Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, başkent Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu kentlerde kamuya açık noktalarda muhtemel terör saldırılarına ilişkin güvenlik uyarısı yayınladı.



19.30: Amerikan CBS News televizyonu, bir istihbarata dayandırdığı haberinde, Putin'in birliklere işgal emri verdiğini öne sürdü. Gazeteci David Martin, "Face the Nation" programı sunucusu Margaret Brennan'a verdiği demeçte, Rus birliklerinin işgale doğru ilerleme emri aldığını öne sürdü. Martin'in iddiasına göre; Rus birlikleri sınıra ve taarruz pozisyonlarına giderek daha da yaklaşıyor ve sahadaki komutanlar savaş alanında nasıl manevra yapacaklarına dair planlar yapıyor.

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19.05: Rusya'nın ABD Büyükelçisi, ülkesinin Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadığını açıkladı.

19.00: Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Putin, Fransız mevkidaşı Macron'a bölgede devam eden askeri tatbikat biter bitmez, Rus askerlerini çekmeyi planladığını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Biden, Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un kısa süre içinde Ukrayna konusunda fikir teatisinde bulunacağı açıklandı.

105 dakika süren Putin-Macron görüşmesinin ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve "diğer yakın ortaklarla" da görüşebileceği belirtildi.

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18.35: Rus haber ajansları, Rus ve Fransa dışişleri bakanlarının pazartesi günü görüşeceğini duyurdu.

18.25: Putin-Macron görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı Basın Servisi tarafından açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Donbass'taki temas hattındaki durumun ciddi şekilde kötüleşmesi konusunda endişeler dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı, gerginliğin tırmanmasının nedeninin Ukrayna güvenlik güçlerinin provokasyonları olduğunu kaydetti. Putin, NATO'nun Ukrayna'ya modern silah ve mühimmat vermesine dikkat çekti. Başkan Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki insanların bombardımanlardan kaçmak için Rusya'ya götürüldükleri ve acı çektiklerini ifade etti” ifadeleri kullanıldı.

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Ukrayna’nın anlaşmalara uymadığı öne sürülen açıklamada, "Kiev'in sadece müzakere sürecini taklit ettiği, Minsk Anlaşmalarını ve Normandiya Formatında varılan anlaşmaları uygulamayı inatla reddettiği bir kez daha vurgulandı. Mevcut durumun ciddiyetini dikkate alan liderler, Normandiya Formatına katılan ülkelerin liderlerine dışişleri bakanlıkları ve siyasi danışmanlar aracılığıyla diplomatik yollarla çözüm arayışlarını yoğunlaştırmanın uygun olduğu konusunda hemfikir oldu. Bu temaslar, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak ve Donbass çevresindeki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlamak için sağlandı. Tüm bunları göz önünde bulunduran Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri taleplerini ciddiye alması ve bunlara somut ve yerinde yanıt vermesi gereğini yineledi" ifadeleri kullanıldı.

18:10: Rus Sputnik ajansı, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Ukrayna güçlerine ait mevkilere karşı ateş açtığını duyurdu.

17.50: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son 24 saatte 2 kere telefon bağlantısı gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ateşkes konusunu değerlendirdik” dedi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Münih’ten döndükten hemen sonra Macron ile görüştük. Ukraynalı politikacıların ve yabancı gazetecilerin ateş altında kalışlarını konuştuk. Diplomatik ve politik bir çözüm sürecini değerlendirdik. Biz her gün partnerlerimizle iletişim halindeyiz. Son 24 saatte ikinci kez Macron ile görüştüm. Ateşkes konusunu değerlendirdik. Barış süreci artık aktif olmak zorunda' ifadelerini kullandı.

17.39: Fransa, telefonda görüşen Macron ve Putin'in doğu Ukrayna'da ateşkesi sağlamak için çalışmak konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

17.32: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik taleplerini 'ciddiye alması' gerektiğini söyledi.

BLINKEN'DAN YENİ UYARI

17.25: Diplomasinin Putin'i caydırması için bütün imkanları kullanacaklarının altını çizen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Olaylar Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline doğru gidiyor' dedi.

Blinken, 'Başkan Biden, Putin ile herhangi bir zamanda ve formatta görüşmeye hazır' dedi.

16.35: LPR, Kiev kuvvetlerinin açtığı topçu ateşi sonrası Pionerskoye bölgesinde iki sivilin öldüğünü açıkladı.

16.29: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Donbass için 'acil ateşkes' çağrısında bulundu.

16.15: DPR, Kiev güçlerinin Verkhnetoretskoye köyü yönüne saldırı düzenlediğini, saldırı kapsamında 10 adet havan topu ateşlendiğini duyurdu.

15.53: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı'nın Rusya'nın güvenlik önerilerine verdiği yanıtın 'sırf cevap vermek için hazırlanmış bir metin' olduğunu belirtti.

Ryabkov, 'Bu kağıtların sadece cevap olsun diye bir cevap olduğunu söyleyebilirim. Sadece birkaç paragraf. Bazı konulardan yüzsüzce kaçıyorlar' dedi.

14.51: Ukrayna Dışişleri Bakanı, Kuleba 'Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kuleba, Rusya’nın agresif hareketlerine rağmen her ne olursa olsun Rusya’yı diplomaside kalmaya ikna etmeye çalışacaklarını ancak işe yaramazsa başka senaryolara da hazır olduklarını ifade etti.

14.35: Kremlin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarını 'provokasyon' olarak tanımladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass'taki gerilimin tavan yaptığını ve herhangi bir kıvılcım ya da provokasyonun onarılamaz sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Peskov, açıklamasında 'Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir' ifadelerine yer verdi.

14.25: Rusya'nın Rostov bölgesi Federal Güvenlik Servisi sınır müdürlüğü, son 24 saatte Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nden 30 binden fazla sivilin Rusya sınırını geçtiğini açıkladı.

VORONEZH'DE OHAL İLAN EDİLDİ

13.52: Donbass'tan gelen mülteci akını nedeniyle Rusya'nın Voronezh bölgesinde OHAL ilan edildi.

13.06: Belarus Savunma Bakanlığı, Minsk ve Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda tırmanın tansiyon nedeniyle tatbikatlara devam etme kararı aldığını duyurdu.

12.48: Milisler, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LPR) Pionerskoye Bölgesinin Büyük Topçu Ateşi Altında Olduğunu

12.40: Aralarında Fransız ajansı AFP ve CNN International muhabirlerinin de olduğu bir grup gazeteci, Ukrayna İçişleri Bakanı'na cephe hattında eşlik ederken havan ateşi altında kaldı

11.38: LPR Kiev güçlerinin bölgeye düzenlediği saldırılar sonucunda iki sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

10.39: Rus Sputnik haber platformu Donetsk'in eteklerinde topçu ateşi duyulduğunu aktardı.

10.37: LPR Kiev kuvvetlerinin LPR'nin mevkilerine saldırmaya çalıştığını, bölgede kayıplar yaşandığını açıkladı.

10.35: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DRP), Kiev kuvvetlerinin sivil altyapı ve DPR'nin kritik öneme sahip tesislerini 24 saattir ateş ettiğini duyurdu.

10.25: DRP Ukrayna kuvvetlerinin Gorlovka Dahil iki yerleşim yerini daha bombaladığını söyledi

10.09: DRP Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar kapsamında 1.100'den fazla mühimmat kullandığını iddia etti.

10.01: Donbass'tan 40 binden fazla mülteci Rusya'nın Rostov bölgesine geldi

9.58: DRP Kiev güçlerinin son 24 Saat içinde toplamda 82 defa ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

DONBASS'TA GECE BOYU ÇATIŞMA SESLERİ DUYULDU

Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı.

KRİZ 2014'TE BAŞLADI

Doğu Ukrayna'daki çatışmalar, 2014 yılında Kiev'deki bir darbeden sonra başlamıştı.

Donetsk ve Lugansk yeni hükümeti tanımayı reddetmiş ve bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Buna karşılık, Kiev askeri bir operasyon başlatmıştı.

Son günlerde Rus yanlısı milisler ile Kiev güçleri arasında bölgede yeniden çatışmalar yaşanıyor.