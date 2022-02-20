Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağışlı hava geliyor...Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlı hava geliyor...#Hava Durumu
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladıRus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladı#Ukrayna
FETÖnün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldüFETÖ'nün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü#Fetö
JP Mogan Fedden dokuz faiz artırımı bekliyorJP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor#ABD
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilirBölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir!#Alec Baldwin
Milyonlarca kez izlendi, dünya konuştu Belçika ve Kanadadan aradılarMilyonlarca kez izlendi, dünya konuştu! 'Belçika ve Kanada'dan aradılar'#İstanbul
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
İdo Tatlıses o mesajı neden sildiİdo Tatlıses o mesajı neden sildi?#İdo Tatlıses
Igor Tudorun takımından müthiş organizasyon Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördüIgor Tudor'un takımından müthiş organizasyon! Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördü#Hellas Verona-Roma
Kenan Işıkın son durumunu yakın arkadaşı anlattıKenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı anlattı#Kenan Işık
Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı. #Kibariye
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti

#Ukrayna#RUSYA#Josep Borrell
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın çatışma bölgesinde dün gece itibarıyla ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi” denildi.

“2 URKAYNA ASKERİ ÖLDÜ, 4 ASKER YARALANDI”

Ukrayna ordusunun sivillere ya da sivil yerleşim yerlerine ateş açmadığının ifade edildiği açıklamada, bombardıman sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı aktarıldı.

 

BORRELL: GERİLİMLE BİRLİKTE UKRAYNA’NIN DOĞUSUNDA ATEŞKES İHLALLERİ ARTTI

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gerilimle birlikte son günlerde Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığını belirtti.

AB Güvenlik Konseyi’nden Borrell adına yapılan yazılı açıklamada, “Artan gerilim, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki temas hattı boyunca artan ateşkes ihlalleriyle daha da kötüleşiyor. AB, Minsk anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturan ağır silahların kullanımını ve sivil bölgelerin gelişigüzel bombalanmasını kınamaktadır. Ukrayna'nın devam eden provokasyonlar ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında temkinli duruşunu takdir ediyoruz” denildi.

RUSYA’YA GERİLİMİ AZATLMA ÇAĞRISI

Öte yandan Rusya’ya sınır hattındaki birliklerini geri çekme ve gerginliği azaltma çağrısının da yapıldığı açıklamada, “AB, Donetsk ve Luhansk gibi hükümet dışı bölgelerden gelen Ukrayna saldırısı iddialarına dair hiçbir gerekçe görmemektedir. AB, Rusya'yı anlamlı diyalog, diplomasi, itidal ve gerilimi düşürmeye davet etmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısı, ortaklarla koordine edilen kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere sahip olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#RUSYA#Josep Borrell

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle