Rusya - Ukrayna krizinde son durum... İşte Putin'in 'şok ve dehşet' operasyonu!

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rus yanlısı milisler ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar sürerken Rus ordusu da sınırda hazır halde bekliyor.

Sınırdaki tansiyon artarken uyarılar da peş peşe geliyor. NATO'nun 'tüm işaretler, Rusya'nın Ukrayna'ya tam teşekküllü bir saldırı planladığını gösteriyor' açıklaması sonrası İngiltere'den de çok konuşulacak bir uyarı geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların Vladimir Putin'in '1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı' planladığını gösterdiği konusunda uyardı.

Başka bir deyişle Putin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmaya hazırlandığının altını çizen Johnson, 'Bütün işaretler, planın bazı açılardan başlamış olduğu yönünde' dedi.

Tüm bu uyarılar arasında Rusya adeta dünyaya meydan okuyan savaş oyunlarına son sürat devam ediyor.

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Putin, Moskova ile Kiev arasındaki gerilim bıçak sırtında devam ederken hipersonik balistik füzelerin ve diğer silahların fırlatılmasını içeren stratejik nükleer tatbikatları denetledi.

Rus lider, tatbikatları yakın müttefiki Belarus lideri Alexander Lukashenko ile birlikte Kremlin'deki bir durum merkezinden izledi.

Bir uçaktan atılan bomba havada patlar ve küçük bir taktik nükleer silaha benzer bir etki yaratır.

TÜM BOMBALARIN BABASI'NI BIRAKACAK

İngiliz Mirror gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Ukrayna'ya saldırısında 'Şok ve dehşet operasyonu' adı verilen bir yöntem uygulayacak.

Nükleer silah kullanmayacak olan Rusya, 'Tüm bombaların babası' olarak anılan 44 tondan fazla TNT'ye eşdeğer silahını Ukrayna'da kullanacak.

Kaynaklar, Suriye'de de kullanıldığı iddia edilen bombanın, savaşın başlangıcında Ukraynalıların moralini bozmak için atılacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna doğudaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşinde iki askerinin öldüğünü, dört askerinin de yaralandığını açıkladı.

Tu-95 bombardıman uçakları da askeri tatbikatlara katıldı

Haftalardır süren gerilimde Ukrayna ordusunun açıkladığı ilk asker ölümleri cumartesi günü geldi.

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Ordu ayrıca ayrılıkçıların saldırılarının Cuma'dan bu yana arttığını da belirtti. Cuma günü de bölgede iki sağlık görevlisi yaralandı.

Ayrıca bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçıların liderleri "tam askeri seferberlik" ilan etti. Bölgeden patlama sesleri geldiği bildiriliyor.

Bölgedeki uluslararası gözlemciler ayrılıkçılarla Ukrayna askerlerini ayıran çizgi üzerindeki saldırılarda "dramatik bir artış" olduğunu bildiriyor.

Ayrılıkçılar bölgedeki kadın ve çocukların da tahliyesini istemişlerdi.

Rusya bir savaş gemisinden Zirkon hipersonik füzesi fırlattı

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna sınırı çevresine yaklaşık 130 bin asker konuşlandırdığını tahmin ediyor ve Rusya'nın "sahte bir krizle" işgale zemin hazırlamaya çalışacağını iddia ediyor.

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Rusya ise Batı'nın işgal iddialarını yalanlıyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

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Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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