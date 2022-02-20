Son dakika: Putin ve Macron'dan kritik görüşme

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Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve olası bir savaşın önlenmesi için başlatılan diplomatik görüşmeler hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu kez de Rus liderle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Görüşmeyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı ancak iki liderin Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmalar ve krizin barışçıl çözümü hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ofisinden yapılan açıklamada Fransız liderin Ukrayna'da yaşanacak büyük bir savaşı engellemek için olası son ve gerekli çabayı göstermeye çalıştığı ifade edildi.

Macron, 7 Şubat'ta Moskova'yı ziyaret etmiş; görüşmeden ziyade görüşmenin gerçekleştirildiği uzun masa ve iki dünya lideri arasında yaşanan gerginlik gündeme damga vurmuştu.

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Putin, Macron'dan sonra Almanya Başbakanı Scholz'u da ağırlamış; iki lider de aynı uzun masaya oturtularak Rusya'dan geri yollanmıştı.