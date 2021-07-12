Son dakika: Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni aşı açıklaması... Tarih verdiler!

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Kovid-19 şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken bilim insanları bunun ana nedeni olarak daha bulaşıcı özelliğe sahip Delta varyantını gösteriyor. BioNTech'ten ise konu ile ilgili flaş bir adım geldi.

BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos' ile gerçekleştirdikleri özel röportajda konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Türeci çiftine mRNA aşılarının varyantlara karşı etkisi soruldu. Özlem Türeci, aşıların yeni suşlara karşı etkili olması için mRNA aşısını uyarlanmasının oldukça kolay olduğunun altını çizdi.

Türeci konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir.'

UĞUR ŞAHİN TARİH VERDİ

Uğur Şahin ise 'İhtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz' dedi.

Geçtiğimiz hafta BioNTech ile aşı üreten Pfizer, Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir Covid-19 güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizildi.

Tam aşılanmadan sonra insanların sonraki 12 ay içinde muhtemelen bir takviye aşıya veya üçüncü doza ihtiyaç duyacağını belirten şirket klinik çalışmalara Ağustos ayında başlamayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada 'Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi' denildi.

Aynı açıklamada 'Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz' ifadesine yer verildi.

Ayrıca Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

ABD'DEN KAFA KARIŞTIRAN 3. DOZ KARARI

Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan virüsün mutasyon geçirmesi sonrası pek çok ülkede üçüncü doz kararı alındı. Aşı üreticilerinin yanı sıra pek çok bilim insanı da güçlendirici bir üçüncü dozun hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Ancak ABD'den bu konuda kafaları karıştıran bir haber geldi. FDA ve CDC konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. New York Post'ta yer alan habere göre, iki kurum çift aşı olan kişiler için üçüncü bir hatırlatma dozuna gerek olmadığını açıkladı.

Söz konusu açıklamada çift doz aşı olan kişilerin ağır hastalık ve ölüm riskine karşı korunduğu bilgisinin altı çizildi.

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