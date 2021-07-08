Son dakika: Delta bitmeden Lambda paniği! Bu üç belirtiye dikkat

DAHA BULAŞICI, DAHA ÖLÜMCÜL! Delta varyantıyla mücadele eden bilim insanları şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor. Zira Lambda'nın daha bulaşıcı olduğu artık bilimsel olarak kabul ediliyor. Söz konusu varyantın daha ölümcül olabileceği iddiası da ciddi bir şekilde araştırılıyor.