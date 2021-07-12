Son dakika... Yüz binlerce koronavirüs hastası için ezber bozan karar... Aşıda yeni dönem

EN ŞANSSIZ GRUP Ancak hala Kovid ile ilgili her şeye vakıf değiliz. İngiltere'de yapılan bir araştırma ile yeni bilgilere ulaşıldı. Bu sayede 'En şanssız grup' olarak da nitelendirilen uzun süreli Kovid geçirenler için yeni aşı politikası geliştirildi.