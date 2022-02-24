Son dakika: Rusya Ukrayna'ya operasyon başlattı. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den ilk açıklama

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından kameraların karşına geçip ilk resmi açıklamasını yaptı.

Borrell'in açıklamasından satır başları şöyle:

"II. Dünya Savaşı'ndan beridir en karanlık günü yaşıyoruz. Uluslararası kamuoyu bu konunun ciddiyetinin farkında olmalı. Bu bir ölüm-kalım meselesi. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırımlardan biri olacak. Biz AB olarak çok güçlü bir topluluğuz, bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz.

Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son versin. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor.

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Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Biz AB olarak çok güçlü bir uluslar topluluğuyuz bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz."

AB BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA



AB başkanları Ursula von der Leyen ve Charles Michel yaptıkalrı açıklamada "Bu karanlık saatlerde düşüncelerimiz, sebepsiz saldırı ve hayatları için korku ile karşı karşıya kalan masum kadınlar, erkekler ve çocuklarla birlikte" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı ​​liderlere onay için "kitlesel ve hedefli bir yaptırım paketi" sunulacağını söyledi.

Ursula von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu paketle, kilit teknolojilere ve pazarlara erişimlerini engelleyerek Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini hedefleyeceğiz. Rusya'nın ekonomik tabanını ve modernleşme kapasitesini zayıflatacağız. Ayrıca, AB'deki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasasına erişimini durduracağız.

İlk yaptırım paketinde olduğu gibi, ortaklar ve müttefiklerle yakın ilişki içindeyiz. Bunlar, Kremlin'in çıkarlarına ve savaşı finanse etme yeteneklerine zarar veriyor."

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