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Son dakika... Omicron etkisi: ABD'den flaş aşı açıklaması

#Omicron#Kovid Aşısı#ABD
Son dakika... Omicron etkisi: ABDden flaş aşı açıklaması

Dünya haftalardır Omicron'u konuşuyor. Yeni varyantın baskın tür olmaya başlaması ile aşıların akıbeti ne olacak sorusu yüksek sesle sorulurken Pfizer koronavirüs aşısının arkasındaki BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in uyarıları sonrası planlar değişmeye başladı. ABD'den Omicron ve aşılar ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu artık biliniyor.

Aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği de gelen bilgiler arasında. Bilim dünyası bir süredir bu soruya kesin bir yanıt verebilmek için pek çok araştırmaya imza attı.

Bilim insanlarının kesin bir sonuca ulaşmak için zamana karşı verdiği yarış sürerken konu ile ilgili BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin'den flaş açıklamalar gelmişti.

3. dozun koruyuculuğunun düştüğünü gösteren araştırmalar olduğu hatırlatılınca 'Zamanla Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak, bu çok muhtemel' diyen Şahin, 3 kez aşılanmış kişilerin bile hastalığı bulaştırabileceğinin altını çizmişti.

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Şahin'in bu açıklamalarından sonra bazı İsrail ve Şili 4. doz aşı kararı aldı. ABD'den gelen haber ise koronavirüsten en çok etkilenen ülkenin de benzer bir adım atmaya hazırlandığını gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci Omicron için dördüncü koronavirüs aşısının 'düşünülebilir' olduğunu söyledi.

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Omicron'un aşıların sağladığı bağışıklığı aşmada ve ve yeni enfeksiyonlara neden olmada daha yetenekli olduğunun altını çizen Fauci 'Gelecekte ek bir atışa ihtiyacımız olabileceği düşünülebilir' dedi.

Şu an için önceliklerinin 3ç doz olduğunu belirten Fauci 3. dozun yeterli koruma sağlamadığının anlaşılması durumunda 4. doz kararının hızlı bir şekilde alınacağını söyledi.

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OMICRON NEDEN DAHA HAFİF?

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Son dakika... Omicron etkisi: ABDden flaş aşı açıklaması

 

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

Bilim insanları Omicron'un daha önceki koronavirüs versiyonlarına kıyasla daha farklı semptomlara sahip olduğunun altını çiziyor.

İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...

Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi


kuru öksürük


Aşırı yorgunluk


Hafif kas ağrıları


Gece terlemeleri

Uzmanlar bir süredir bu semptomlardan en belirgin olanının 'boğazda kaşıntı hissi' olduğunun altını çiziyor.

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OMICRON'U KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.

Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Coetzee, 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' demişti.

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#Omicron#Kovid Aşısı#ABD

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