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Son dakika... Omicron'dan umutla beklenen haber geldi... Ve mutlu son!

#Omicron#Koronavirüs#Dünya
Son dakika... Omicrondan umutla beklenen haber geldi... Ve mutlu son

İlk olarak Güney Afrika'da görülen ve dünyanın pek çok noktasına yayılan Omicron'dan sevindiren bir haber geldi. Omicron'u mercek altına alan bilim insanları pandeminin şiddetini ciddi ölçüde azaltacak keşiflerini açıkladı.

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Haftalardır dünyanın bir numaralı ortak gündemi olan Omicron'dan çok güzel bir haber geldi.

Avustralya'da yapılan araştırma Omicron türü ile enfekte olan kişilerin daha şiddetli Delta varyantına karşı daha iyi korunabileceğini ortaya çıkardı.

Dünyayı umutlandıran sonuçlara Omicron suşu ile enfekte olmuş 33 aşılanmamış ve aşılanmış Güney Afrikalıdan toplanan veriler ışığanda ulaşıldı.

Çalışmanın sonuçları, iki hafta sonra Omicron varyantının nötralizasyonunun hastalar için 14 kat arttığını gözler önüne serdi.

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Konu ile ilgili yapılan açıklamada 'Omicron ile enfekte olmuş bireylerde Delta varyantı nötralizasyonundaki artış, Delta'nın bu bireyleri yeniden enfekte etme yeteneğinin azalmasına neden olabilir' ifadesine yer verildi.

Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde profesör olan Alex Sigal, bu durumun daha ölümcül olan Delta'nın güç kaybetmesi anlamına geleceği görüşünde

Başka bir deyişle hızla baskın varyant olma yolunda ilerleyen Omicron'un pandeminin şiddetini ciddi ölçüde azaltacağı düşünülüyor.

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Son dakika... Omicrondan umutla beklenen haber geldi... Ve mutlu son

 

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Zira veriler, Omicron'un daha bulaşıcı, ancak Delta'ya kıyasla daha az ciddi bir enfeksiyon oluşturduğunu gösteriyor

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

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Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varyantında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az.

Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR

Omicron'un 'sıfır noktası' olarak anılan Güney Afrika'dan gelen son veriler Omicron'un daha az ölümcül olduğunu gözler önüne seriyor.

Ülkedeki vaka sayısında yüzde 38'lik bir düşüş görüldü. Virüse bağlı günlük ölüm sayısı, yılın başında ortalama 578 olarak kayıtlara geçmişti. Omicron'un etkisi altındaki ülkede şu anda bu sayı 60 bandında.

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#Omicron#Koronavirüs#Dünya

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