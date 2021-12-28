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Uzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yok

#Koronavirüs#Pandemi#Dünya
Uzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yok

Son günlerde adını duymaya başladığımız Demicron kısa sürede bir panik dalgasına neden olmuş durumda. Bazı haber sitelerinde yer alan Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı.

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2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünya aynı zamanda virüs ile ilgili yanlış bilgi ile de mücadele halinde.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve hala dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüs pek çok iddiaya da konu oluyor.

Ancak bu iddiaların pek çoğu gerçeklikten hayli uzak, bilim dünyası tarafından kabul görmemiş tezlere ev sahipliği yapıyor. Bunun son örneği ise 'Delmicron varyantı' iddiaları.

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Hindistan'da ortaya çıkan Delta ve ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları geçtiğimiz hafta ortaya atıldı.

Kısa sürede 'yeni varyant' olarak lanse edilen Delmicron ile ilgili beklenen açıklama geldi. Uzmanlar bu isimde bir varyant olmadığının altını çizdi.

Hindistan’da Maharcashtra eyaleti Kovid-19 eylem gücünde yer alan bir uzmanı kaynak gösteren haberler ile ilgili konuşan Bangalore Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü müdürü Dr. Rakesh Kumar Mishra, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Delmicron yanıltıcı bir terimdir. Bu isimde bir varyant yoktur. Bir kişinin koronavirüsün bu iki çeşidi ile enfekte olması mümkündür. Ancak bu ihtimal hayli düşüktür.'

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Mishra, aynı açıklamasında yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda açıklamanın DSÖ'den geleceğinin de altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise (DSÖ) böyle bir varyanta ilişkin resmi açıklaması yok.

Hem Delta hem de Omicron ile dünya genelinde kaç kişinin enfekte olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

Uzmanlar hem bu sayıyı belirlemek hem de bu durumdaki hastaların daha büyük bir risk altında olup olmadığını saptamak için çalışmalarına devam ediyor.

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