Son dakika... Omicron bir gecede yüzde 41 attı! Fauci'den itiraf gibi açıklama geldi

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Omciron'ın baskın tür haline geldiği ABD, Dr. Anthony Fauci'nin sözlerini konuşuyor.

Zira ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'den tabiri caizse itiraf gibi bir açıklama geldi.

Omicron vakalarının bir gecede yüzde 41 arttığı ülkede evde test konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Fauci şu ifadeleri kullandı;

'Açıkçası daha iyisini yapmamız gerekiyor. Demek istediğim, Ocak ayına girerken işlerin büyük ölçüde düzeleceğini düşünüyorum, ancak bu bize bugün ve yarın yardımcı olmuyor.'

Omicron vakalarındaki artışa dikkat çeken Fauci testlerin çok önemli olduğun altını çizdi. ABD'de salgınla mücadelede en yetkili isim olan Fauci'nin bu sözleri sonrası eleştiri okları Başkan Biden'a döndü.

Zira Biden geçtiğimiz günlerde Amerikalılara 500 milyon test kiti dağıtma söz vermişti. Söz konusu testlerin henüz satın dahi alınmadığını anımsatan bazı uzmanlar Biden'ı yeterli önlemleri almamakla suçladı.

O kişilerden biri olan Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Dekanı Dr. Ashish Jha Biden yönetimini bu konuda yavaş hareket etmekle suçladı.

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Jha, Fox News Sunday'e verdiği demeçte 'ülke olarak şu anda bulunduğumuz nokta nedeniyle hayal kırıklığı içerisindeyim' dedi.

Biden yönetiminin halka iletişim konusunda da sınıfta kaldığını belirten Jha şu ifadeleri kullandı;

'Hükümetin daha iyi bir iş çıkarması gerken iki konu var; Amerikan halkıyla daha etkili iletişim kurmak ve kesinlikle testleri çok daha yaygın bir şekilde erişilebilir kılmak.'

OMICRON NEDEN DAHA HAFİF?

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az.

Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastanaye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın, Omicron varyantının ne ölçüde ağır olduğuna ilişkin gerçek vakalara dayalı ilk verilerini yakında yayınlaması bekleniyor.