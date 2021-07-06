Son dakika: Hindistan'da koronavirüs aşısı skandalı... Tuzlu su enjekte etmişler!

'Salgının yeni merkezi' olarak da anılan Hindistan koronavirüs aşısı skandalı ile çalkalanıyor.

CNN International'da yer alan habere göre, ülkede binlerce kişiye sahte koronavirüs (Kovid-19) aşısı kurbanı oldu.

Aynı habere göre, ülkede aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte edildi.

Güvenlik güçleri son iki ay içinde Mumbai ve Bengal'deki yaklaşık 12 aşılama bölgesinde sahte aşı satan 14 kişiyi tutukladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, sahtekarlar 'aşı'lar için 10 ila 17 dolar arasında ücret talep etti.

Sahte aşıları satan çeten yaklaşık 30 bin dolar (yaklaşık 260 bin TL) gelir elde ettiği de gelen haberler arasında

Şahte aşı çetesine yönelik operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan polis sözcüsü Vishal Thakur, 'Tutuklananlar suç komplosu, hile ve sahtecilikle suçlanıyor' dedi.

Vaka ilk olarak geçen ay polise, sahte aşıyı olan bazı kişilerin, aşı sertifikalarının hiçbirinin hükümetin çevrimiçi portalında görünmediğinden şüphelenmelerinin ardından soruşturulmaya başlanmıştı.

HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 bin 703 yeni vaka tespit edildi, 553 kişi öldü, 51 bin 864 hasta iyileşti.

Böylelikle ülkede son 101 günün en düşük günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Tedavisi süren hasta sayısı 464 bin 357'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan uzun süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 752 bin 294 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 30 milyon 619 bin 932'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 403 bin 281'e çıktı.

357 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 357 milyon 553 bin 612 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

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