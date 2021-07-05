Dünya bu kararı konuşuyor... Artık vaka açıklamayacaklar!

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) özellikle varyantların da etkisiyle can almaya devam ediyor.

Ancak Singapur, normalleşme planları kapsamında ezber bozan bir karar almaya hazırlanıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülke koronavirüs için yapılan yeni planlar kapsamında günlük Kovid-19 vaka sayısını saymayı bırakmaya hazırlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Kovid-19'un hayatın bir parçası haline geldiği'nin altı çizildi ve hastaneye yatışlarını, yoğun bakım ünitesi doluluklarını ve virüsten kaynaklanan ölümlerini izlemenin daha önemli hale geldiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada aşılar ve geliştirilmiş tedaviler sayesinde hastalığın şiddetini ve insanların virüsten ölme olasılığını azalttığı belirtildi ve virüsün pandemiden endemik hale geçeceğinin altı çizildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Gripten hastalanma şansı çok düşük olduğu için insanlar onunla yaşıyorlar. Grip mevsiminde bile günlük aktivitelerine devam ediyorlar, basit önlemler alıyorlar veya yıllık grip aşısı oluyorlar. koronavirüs için de bunu yapmak önümüzdeki aylarda önceliğimiz olacak.'

Salgından en az etkilenen ülkeler arasında bulunan Singapur'da son 24 saatte 13 yeni vaka görüldü.

Ülkede salgının başından beri görülen vaka sayısı ise 62 bin 630 olarak açıklandı. Virüs yaklaşık 2 yıl boyunca 36 kişinin hayatına mal oldu.

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